Claro libera tecnologia 4.5G em mais de 140 cidades brasileiras

Tecnologia já está disponível nas principais cidades e capitais do país, incluindo São Paulo e Rio. Velocidade média de navegação é até 10 vezes superior ao 4G

A Claro anunciou nesta quinta-feira (18) a chegada da tecnologia 4.5G nas principais cidades e regiões metropolitanas do país. Desenhada para ampliar a capacidade de transmissão de dados e de internet nas redes móveis, a nova tecnologia possibilita velocidades médias de navegação de até 10 vezes maiores do que o 4G convencional.

“Durante o ano passado modernizamos mais da metade das torres de transmissão da Claro em todo o Brasil, incluindo a implantação de 2 mil sites novos. Vamos continuar investindo para melhorar ainda mais a cobertura e a qualidade de sinal da nossa rede, sempre usando tecnologia de ponta”, afirmou Paulo Cesar Teixeira, CEO da Claro, por meio de comunicado à imprensa.

Os aparelhos mais avançados em comercialização no Brasil já suportam as novas funcionalidades do 4.5G. Alguns modelos suportam parcialmente, mas já garantem performance superior nas novas redes.

Entretanto, vale ressaltar que a evolução da rede para o 4.5G melhora o serviço para todos os clientes com tecnologia LTE (4G em diante), independente da aquisição de aparelhos de última geração.

“Os clientes que não tiverem esses modelos também podem ficar tranquilos. O investimento e a modernização da rede móvel permite que todos os usuários consigam melhor qualidade de sinal e performance para navegar em velocidades superiores. A medida que a penetração dos modelos que suportam o 4.5G vai aumentando, estes dispositivos passam a usar as novas funcionalidades e liberam recursos de rede também para os terminais que não suportam. Quem tiver um smartphone compatível com o 4.5G vai experimentar todo o potencial da nova tecnologia. Quem não tiver, também vai usufruir de um serviço melhor”, explica o executivo.

Fonte: idgnow.com.br