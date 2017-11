Clássico e moderno marcam mostra de balé Sesi-Senai-IEL

Compartilhar





















A cada ano a academia de dança do Sesi-Senai-IEL inova em suas apresentações, mas sempre incluindo em seu repertório coreografias clássicas. Na edição deste ano, apresentou dois atos do balé Giselle, sexta (24) e sábado (25), no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho. A tradicional Mostra de Dança é realizada todos os anos no mês de novembro e encerra o calendário de eventos de lazer e cultura promovidos pelo Sesi-Senai-IEL em Rondônia.

Também fizeram parte do espetáculo “O Fantástico Mundo dos Desenhos infantis” com as coreografias A Bela e a Fera; Cinderela; O Pequeno Príncipe; Aladin; Alice (As cartas); As Minnies e O Rei Leão” e, encerrando o espetáculo, o terceiro ato trouxe a apresentação intitulada “Brasil”, que causou impacto no público.

Com coreografias e adaptações das professoras Rita Nascimento e Tácia Barreto e a participação de mais de 150 bailarinos, o espetáculo encantou o público que aplaudiu várias vezes em cena aberta.

“A Academia de Dança a cada ano se supera enriquecendo a cultura e prestando os melhores serviços visando a melhoria da qualidade de vida do trabalhador da indústria”, elogiou o presidente da Fiero, Marcelo Thomé, que ressaltou a importância do evento para a cultura local. “Vamos prestigiar nossos talentos, pois sem dúvida, este e outros trabalhos são motivos de orgulho para nós que fazemos parte do Sistema Fiero”, exultou.

A gerente da unidade Sesi-Senai-IEL-Lagoa, Fabiana Amaral destaca a beleza das apresentações. “Com esta edição comemoraremos os 27 anos de atividades da academia de dança em Porto Velho. Foram duas noites em que o público assistiu mais um ótimo espetáculo com a participação de talentosos bailarinos. A Mostra de Dança já é um evento tradicional que sempre conta com um grande público”, afirmou.

Fabiana agradeceu o apoio do presidente Marcelo Thomé e do diretor Valério Duarte – que prestigiaram a primeira noite de apresentação – e o empenho e dedicação dos profissionais envolvidos na realização das atividades e do espetáculo.

A conselheira Sesi-Senai, Tereza Janete disse que as apresentações dos bailarinos do Sesi são motivo de orgulho. “Percebemos o crescimento da academia, das alunas, das pessoas envolvidas”.

Janete destacou que o belíssimo espetáculo é um presente para Porto Velho. “Avalio como sucesso mais uma apresentação brilhante de balé, pois a cada ano o público cresce e se emociona com tanta beleza, isso sem falar no apuro técnico e talento das nossas bailarinas. Com mais de duas décadas de existência a academia do Sesi é referência em Rondônia”.

