CNA de Porto Velho recebe prêmio nacional durante cerimônia em São Paulo

Troféu foi entregue as três unidades da escola na capital de Rondônia

As três unidades do CNA de Porto Velho – Calama, Rio Madeira e Campos Sales – receberam durante cerimônia no Expo Center Norte em São Paulo, o Troféu Prêmio Destaque 2017. A comenda é concedida pela direção nacional da franquia depois de um rígido método de avaliação que leva em consideração diversos itens.

Diante do reconhecimento em ser homenageada mais uma vez pela excelência do serviço prestado à população portovelhense, a diretora administrativa do estabelecimento de ensino na capital de Rondônia, Monna Holanda, dedicou o troféu a alunos e colaboradores.

“Ser reconhecida entre as melhores escolas CNA do Brasil nos enche de orgulho e nos mostra que estamos no caminho certo”, declarou a executiva, que representou a instituição na festa de gala na qual foram homenageados quem faz a diferença no ensino de idiomas. “Dedico essa homenagem a nossa equipe e aos estudantes que buscam educação de qualidade”.

Liderança

Durante a noite festiva dedicada aos ganhadores do troféu de melhores do ano, foi anunciado ainda que o CNA atingiu a liderança no segmento de escolas de idiomas no Brasil, segundo dados da ABF ( Associação Brasileira de Franchising).

Pela 25º vez, a rede de escolas recebe o Selo de Excelência em Franchising pela ABF, sendo o único franqueador brasileiro que mais ganhou a premiação consecutivamente na história do setor.

O objetivo desse selo é reconhecer a qualidade e a excelência das redes de franquias. O mesmo visa estimular a melhoria continua dos serviços prestados, evidenciando as melhores práticas das empresas franqueadoras.



Assessoria de Comunicação – João Albuquerque