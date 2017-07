Colaboradores do Sindsef participam de curso no Senac

Compartilhar





















No período de 05 a 07 de julho, os colaboradores do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado de Rondônia (Sindsef), da capital e interior do Estado, participam do curso “Relações Interpessoais no Trabalho”, ministrado pela docente do eixo Gestão e Negócios do Senac, Hellen Virgínia, em uma abordagem teórica e prática direcionada à atuação com foco no atendimento assertivo.

Foram abordados os temas “Campo Comportamental Assertivo”, “Ética e Legislação”, “Apresentação Pessoal”, “A importância do cliente e Técnicas de Atendimento Personalizado e Prioritário”. “O curso foi montado para a nossa realidade e alcança a proposta de aprimoramento da nossa equipe para a excelência do atendimento aos filiados. Pela performance do Senac e atuação, em décadas da preparação da mão-de-obra comercial, queremos dar continuidade em mais cursos”, disse Hérclus Coelho, secretário de formação sindical do Sindsef.

O curso é um dos produtos do portfólio do Senac In Company, modalidade de atividades educacionais desenvolvidas exclusivamente para empresas, órgãos públicos, autarquias, empresas públicas e terceiro setor. “Trata-se de produtos voltados às demandas de mercado, conforme o perfil de cada empresa, e para o desenvolvimento de competências de seus colaboradores”, explica o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac-IFPE em Rondônia, Raniery Coelho.

