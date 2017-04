Coluna Elevador

Compartilhar





















Sobe:

Lebrinha – Desta vez por conta do Consorcio Intermunicipal Gislaine Lebrinha, o qual ela é presidente e vem desenvolvendo um trabalho elogiável.

Luizão do Trento – O prefeito de Rolim de Moura está tendo a oportunidade de aplicar uma gestão eficaz na administração do município.

Ivo Cassol – Absolvido pelo TSE, Ivo Cassol se motiva e retoma o ritmo de trabalho no Senado. Seu nome volta ao topo do debate político no Estado.

Jesualdo – O prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires está configurando entre os nomes mais comentados para concorrer ao Senado em 2018.

Desce

Thiago Flores – Embora ele acredite estar certo em sua decisão, o prefeito de Ariquemes continua firme em sua decisão de barrar o livro didático por conta da ideologia de gênero.

Rosane Donadon – Ela está sendo acusada de nepotismo por parte da população de Vilhena. Segundo os críticos, ela teria empregado 26 parentes dela e do marido na administração de Vilhena.

Turismo de RO – Alheio aos debates sobre turismo em Rondônia, o Superintendente Julio Olivar segue seu projeto de ser suplente de Confúcio ao Senado em 2018.

Confúcio Moura – Em sua aparição na propaganda partidária do PMDB na TV, o governador Confúcio disse que o PMDB está colocando o Brasil nos trilhos. Virou piada.

Revista Enquete