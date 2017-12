Comando Geral reforça policiamento nas ruas e orienta população sobre medidas de segurança no fim de ano

Compartilhar





















Com a aproximação das festas de fim de ano e de alto consumo com o recebimento de dinheiro extra, como 13º salário e comissões maiores, o Comando Geral da Polícia Militar de Rondônia dará início na noite desta sexta-feira, 1º de dezembro, à Operação Final de Ano com o reforço do policiamento nas ruas, praças, entre outros locais de grande aglomeração de pessoas. De acordo com o coronel Alexandre Almeida, responsável pela 1ª Região de Policiamento, que abrange Porto Velho e Guajará-Mirim, neste período o serviço ordinário é implementado com o administrativo, permanecendo no quartel ou batalhões apenas um efetivo essencial, enquanto cerca de 70% vai para as ruas.

O coronel explicou que, embora a Diretoria de Apoio Logístico reforce também o número de viaturas para atender a demanda, a prioridade durante a operação é dada ao policiamento a pé, com o destacamento de duplas ou equipe nas ruas centrais e nas zonas Sul e Leste, esta última de maior movimentação, inclusive nos fins de semana, na capital. “Neste período contamos com pelo menos 100 policiais a mais nas ruas de Porto Velho”, disse Alexandre Almeida, adiantando que a exemplo dos demais municípios do interior, o 6º Batalhão de Guajará-Mirim realiza planejamento similar ao da capital, considerando que se trata de uma área de fronteira, apesar da redução do fluxo de pessoas para a Bolívia nesta época de alta ou oscilação do dólar.

Coronel Almeida aproveitou para orientar a população quanto algumas medidas de segurança, como procurar manter pouco dinheiro em mãos, priorizando as compras com pagamento via cartão ou no crediário; colocar compras ou objetos de valor sempre no porta-malas para não chamar a atenção nas partes vidradas do veículo; verificar se o carro está travando, mesmo acionando o alarme; informar à polícia sempre que visualizar uma pessoa suspeita por atitudes e não por estereótipos; sacar dinheiro em pequena quantidade e sempre acompanhado; não utilizar celular em lugares ermos; e para as pessoas que irão viajar, ele recomenda que além do reforço das portas e janelas, informem a um vizinho de confiança e liguem com frequência para saber se está tudo bem.

Fonte

Texto: Veronilda Lima

Fotos: Daiane Mendonça

Secom – Governo de Rondônia