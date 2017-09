Começa hoje o Prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo

Compartilhar





















Finalmente nesta terça-feira, 19, serão conhecidos os vencedores do 1º Prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo. A solenidade de premiação acontece a partir das 19 horas, no Maison Madeira, na capital. O evento também comemora o aniversário de 31 anos da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero).

Os quatro primeiros lugares, nas categorias telejornalismo; webjornalismo; jornalismo impresso e radiojornalismo, receberão premiação em dinheiro e o quinto lugar receberá um certificado de participação. A premiação chega a R$ 66 mil aos vencedores do Prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo.

A festa vai contar com a participação de profissionais da imprensa; representantes dos setores produtivos e sindicatos patronais filiados ao Sistema Fiero; autoridades; premiados, amigos, familiares, dentre outros.

O convidado especial da noite é o jornalista da Rede Globo, Marcos Losekann e como parte da programação a Fiero homenageia profissionais atuantes há 30 anos na imprensa local e in memoriam.

De acordo com o coordenador de Comunicação Social do Sistema Fiero e também coordenador do Prêmio, jornalista Carlos Araújo, “será uma noite especial e recheada de emoção. Uma noite dedicada aos profissionais do jornalismo rondoniense que resgatam o desenvolvimento industrial de Rondônia”, garantiu.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo