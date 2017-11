Começou hoje a chamada escolar para o ano de 2018

Compartilhar





















A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Semecel), de Jaru, realiza entre os dias 18 a 24 de novembro, em todas as escolas de ensino infantil e fundamental da área urbana do município de Jaru, a chamada escolar 2018.

O objetivo da chamada é resgatar possíveis alunos que estão fora da escola, e reorganizar as matrículas nas escolas, para facilitar que os alunos estudem em escolas no mesmo setor em que moram. Em todos os dias, os atendimentos acontecerão de 7h30 às 11h30 e das 13h30 até as 17h30.

Segundo a Semecel, neste sábado (18) será o dia “D”, com a participação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), que realizará o recadastramento dos alunos inscritos no Programa Bolsa Família; e da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que fará a pesagem dos alunos do programa.

Nesta quinta-feira (16), aconteceu um Pit Stop, nas esquinas das avenidas Padre Adolpho Rohl e Marechal Rondon, para divulgar a chamada escolar.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru