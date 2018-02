Companhia de Trânsito inicia nesta sexta-feira operação para coibir infrações e crimes de trânsito durante carnaval 2018 em Porto Velho

Compartilhar





















A operação de policiamento durante carnaval 2018 realizada pela Companhia de Trânsito da Polícia Militar do Estado de Rondônia começa nesta sexta-feira (2) e segue até o próximo dia 17, com fiscalização nos dias em que os blocos com maior número de foliões vão se apresentar e nas ocasiões com maior risco social.

A ideia é coibir as infrações e crimes de trânsito mais comuns neste período, como dirigir embriagado, não respeitar a sinalização e nem a velocidade permitida na via. De acordo com o sub comandante da Companhia de Trânsito, capitão Luiz Carlos Garibaldi, será mobilizado um efetivo de 846 policiais militares durante a operação.

‘‘Há uma mobilização para garantir a segurança neste período de maior demanda. As unidades administrativas acabam cedendo efetivo, policiais do interior também dão apoio assim como equipes das Forças Táticas, o que reforça nossa capacidade operacional’’, aponta o capitão Garibaldi.

FISCALIZAÇÃO

O sub comandante explica que a fiscalização começa com a verificação de que os responsáveis pelos blocos realmente realizaram a interdição das vias autorizadas pela Secretaria Municipal de Trânsito. Também é feito a fiscalização da segurança dos veículos utilizados pelos blocos.

Os condutores dos veículos dos blocos passarão por teste de etilômetro antes, durante e após o desfile. O público também será abordado para procedimentos de segurança no trânsito. ‘‘Vamos fiscalizar o documento tanto do veículo como do motorista e também a alcoolemia, certamente haverá a operação consagrada no Estado de Rondônia a Lei Seca para prevenir os excessos’’, afirma o capitão Garibaldi.

Ele chama atenção para o fato de quando uma pessoa bebe e dirige, torna-se um risco para todos ao seu redor, além disso, o sub comandante aponta que a euforia do período carnavalesco somado a tendência de alguns motoristas em descumprir as regras do trânsito têm feito ano após ano vítimas nesta época. ‘‘Geram sequelas físicas e emocionais e nossa missão é evitar que isso ocorra’’, considera.

O sub comandante destaca que a Companhia de Trânsito da Polícia Militar assim como os demais órgãos de Segurança Pública estão empenhados em preservar a paz no trânsito, mas que isso só é possível em parceria com o condutor. ‘‘Entre os componentes do trânsito como engenharia, mobilidade; fiscalização, um fator preponderante é o condutor. Mesmo nós fazendo de tudo para tornar o trânsito melhor, se o condutor não cooperar não teremos resultado. As regras do trânsito foram feitas para serem cumpridas’’, avalia.

Programação de policiamento do Carnaval 2018

Sexta-feira (2/2) – Areal Folia – 22h

Sábado (3/2) – Até que a Noite Vire Dia – 22h

Domingo (4/2) – Furacão da Zona Sul – 20h

Quinta-feira (8/2) – Bloco Vai e Volta – 22h

Sexta-feira (9/2) – Us Dy Phora – 23h / Canto da Coruja – 23h

Sábado (10/2) – Bando do Vai Quem Quer – 16h

Domingo (11/2) – Murupi – 22h

Segunda-feira (12/2) – Jatuarana Sul – 22h / Arco-Íris – 16h

Terça-feira (13/2) – Carnaleste – 17h / Porto Maria – 22h

Sexta-feira (16/2) – Leva Eu – 23h

Sábado (17/2) – Tô de Folga – 21h / Axé Folia Mix – 22h.

Fonte

Texto: Vanessa Moura

Fotos: Secom

Secom – Governo de Rondônia