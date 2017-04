Conselho da Fiero debate reformas com senador Raupp

Compartilhar





















Sabatinado pelo Conselho de Representantes do Sistema Fiero, o senador Valdir Raupp disse que o relator da proposta de reforma trabalhista (PL 6787/16), deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) ampliou a prevalência de acordos e convenções coletivos entre patrões e empregados sobre a legislação. Segundo ele, Marinho também incluiu 29 direitos que não poderão ser reduzidos ou suprimidos por negociação, como o FGTS e o repouso obrigatório semanal, dentre outros”, comentou.

O senador Valdir Raupp (PMDB-RO) respondeu ainda sobre as reformas tributárias, previdenciária e política. O suplente de senador Tomás Correia também participou do debate, realizado na última quinta-feira, 20, no salão de convenções da Casa da Indústria.

O tema reforma tributária, teve o presidente Marcelo Thomé como mediador. “A reforma precisa ser efetiva e nacional, pois o Brasil é um dos poucos países a tributar a produção e não o consumo, contribuindo drasticamente, desta forma, para a diminuição da competitividade da nossa indústria. É imprescindível desburocratizar o sistema tributário brasileiro”, argumentou.

Thomé também ressaltou a importância da aprovação do projeto de lei 054/2015, que convalida os incentivos tributários. Para vários segmentos industriais, a extinção destes incentivos vai inviabilizar a manutenção de suas plantas industriais. Rondônia é um grande produtor de matéria prima, porém, o mercado consumidor está em outras regiões. O líder empresarial reforçou o pedido de apoio ao senador Raupp, que se prontificou em apoiar o pleito.

Segundo o presidente do Conselho da Fiero, Chagas Neto, a ideia é debater as propostas com os representantes do estado no Congresso Nacional. “Iniciamos com o senador Raupp que sempre nos prestigiou e está disposto a nos ouvir e contribuir para o fortalecimento da indústria de Rondônia” declarou. Chagas lembrou que as reformas vêm ao encontro dos anseios, não apenas da classe empresarial, mas da sociedade como um todo.

O conselheiro Alan Gurgel do Amaral ressaltou que a Fiero é favorável as reformas e defendeu a contribuição sindical como instrumento de fortalecimento das entidades sindicais. “A reforma trabalhista vai contribuir para modernizar a relação entre o capital e o trabalho, que é o objetivo desta reforma”, afirmou Gurgel. Já o conselheiro Adélio Barofaldi comentou que a contribuição sindical deveria ser opcional e não obrigatória. O conselheiro Denis Baú declarou que a Justiça do Trabalho também deveria ser objeto de ampla discussão nacional, sendo a reforma trabalhista o início de mudanças necessárias. O conselheiro Hélio Lins opinou quanto à importância e necessidade da reforma previdenciária.

No ponto de vista do senador Raupp, se as reformas não forem feitas, o sistema previdenciário entrará em colapso em, no máximo, vinte anos e garantiu que a aprovação acontecerá ainda em 2017.

Chagas Neto certificou que Rondônia está muito bem representada no Senado Federal e a atuação do senador Raupp tem sido fundamental. Para Marcelo a crise política está retardando a retomada do crescimento econômico. “As questões macroeconômicas estão alinhadas, mas a economia ainda não respondeu e os negócios não voltaram a aquecer, daí as dificuldades de todos os empresários brasileiros”, ressaltou.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo