Construção do novo hospital de Jaru já está em fase de acabamento

As obras do novo Hospital Municipal de Jaru avançam e já estão na fase de acabamento. As equipes já trabalham na instalação do piso de porcelanato, do forro de gesso; dos sanitários dos banheiros, da tubulação de oxigênio e da rede elétrica e de dados, além do serviço de pintura interna.

Nesta sexta-feira (13), o prefeito João Gonçalves Júnior, juntamente com o vice-prefeito Jeverson Lima, o vereador Ilson Felix, além do diretor do hospital, Dr. Luis Eduardo Schincaglia, estiveram no hospital para acompanhar o andamento dos trabalhos. O prefeito destacou que a população terá orgulho da nova unidade. “Podem ter a certeza que teremos um dos melhores hospitais de Rondônia, e com isso, vamos garantir atendimento de qualidade ao povo jaruense”, ressaltou.

Desde sua construção, há quase 30 anos, esta é a primeira vez em que o hospital recebe uma reforma e ampliação nessas proporções. Lembrando que, todo recurso dessa obra vem da iniciativa privada. E todo o projeto é liderado pelo empresário João Gonçalves Filho.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru