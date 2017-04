Consulta pública sobre uso da água para elaboração do plano estadual de recursos hídricos é iniciada por Guajará-Mirim

Compartilhar





















Guajará-Mirim é o primeiro município do total de seis onde serão realizadas consultas públicas com a população para saber sobre a utilização das águas provenientes das sete bacias hidrográficas e 42 sub-bacias de Rondônia .

As consultas públicas são parte do processo de elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH), uma exigência da Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei n° 9.433, de 1997. A previsão é de que o PERH seja apresentado à sociedade de Rondônia em novembro deste ano.

Mobilizados pela equipe da Coordenadoria de Recursos Hídricos da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), moradores de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, e de seus distritos, os quais fazem parte da Bacia do Mamoré, participam da consulta nesta segunda-feira, 24, na Câmara de Vereadores do município.

Na terça-feira, 25, a consulta pública ocorrerá em Porto Velho, no colégio Major Guapindaia; no dia 26, quarta-feira, em Ariquemes, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA); no dia 27, quinta-feira, em São Miguel do Guaporé, na Câmara de Vereadores; no dia 28, sexta-feira, em Ji-Paraná, no campus do Instituto Federal de Educação de Rondônia (IFRO) e no dia 29, sábado, em Vilhena, também no campus do IFRO. Todas as consultas públicas serão realizadas pela manhã.

O Plano Estadual de Recursos Hídricos de Rondônia começou a ser viabilizado em novembro de 2016, quando a empresa RH Engenharia e Consultoria SS Ltda., de Curitiba, firmou contrato com o governo estadual para elaborar os estudos técnicos e o documento consolidado do plano. O levantamento, inventário e estudo dos recursos hídricos superficiais (córregos, rios e lagos), primeira etapa do processo, foi 100% finalizado, segundo o coordenador de Recursos Hídricos da Sedam, José Trajano dos Santos.

Segundo Trajano, técnicos da empresa irão conduzir as consultas públicas, com mediação e apoio da Sedam. A equipe da RH Engenharia é composta pela socióloga Mary Helena Allegreti; engenheira ambiental Andréia Pedroso; engenharia civil Candice Schauffert Garcia e engenheiro civil Laertes Munhoz da Cunha.

José Trajano espera a participação de no mínimo cem pessoas em cada uma das seis consultas públicas. Foram mobilizadas associações de produtores rurais, moradores das cidades e prefeituras com apoio da Associação Rondoniense de Municípios (Arom). Serão aplicados quatro diferentes tipos de questionários – eventos críticos; para o poder público; sociedade civil e usuários da água.

Os pesquisadores querem saber em qual período teria ocorrido as maiores inundações nos municípios da bacia pesquisada; Impactos e prejuízos decorrentes de cheias ou períodos de seca; quais as práticas utilizadas para diminuir a erosão no município (plantio direto, terraceamento, plantio em nível etc.); se foi registrado algum acidente ambiental no município; qual o percentual de população atendida com agua tratada; se existe manancial de captação de água no município e se há informação a respeito de competição/disputa pelo uso da água no setor produtivo entre outras questões.

O PERH é um instrumento que irá definir qual a melhor forma de utilização dos recursos hídricos de uma região para que as águas continuem limpas e próprias para uso. Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), 17 estados elaboraram planos de recursos hídricos. Rondônia, Goiás, Maranhão e Pará estão elaborando seus planos com apoio do Ministério do Meio Ambiente, que definiu a meta de neste ano fechar planos em todos os estados brasileiros.

De acordo com a Lei Complementar nº 255/2002, o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) adotará as bacias hidrográficas de Rondônia como unidades de estudo e planejamento da gestão dos recursos hídricos.

Serviço

Evento: Consulta pública sobre uso da água

Local: Câmara de Vereadores de Guajará –Mirim

Horário : 8h às 12h

Informações: 3216-7315 e 98482-8512, com José Trajano.

Fonte

Texto: Mara Paraguassu

Fotos: Daiane Mendonça

Secom – Governo de Rondônia