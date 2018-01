Contemplados conhecem endereços dos 1.456 apartamentos populares sorteados nesta sexta-feira, em Ji-Paraná

Compartilhar





















A dona de casa Juliana de Oliveira é uma das 1.456 chefes de famílias que já sabe aonde vai morar em 2018. Ela foi a primeira pessoa a receber do governador Confúcio Moura o endereço do novo apartamento no sorteio dos imóveis do programa do governo estadual Morar Melhor 2, ocorrido na sexta-feira (19), na igreja Assembleia de Deus, em Ji-Paraná.

“Só tenho a agradecer ao governador Confúcio por esse presente. É o começo de uma nova vida, ainda mais agora que a família aumentou”, disse Juliana, segurando a terceira filha de três meses de idade.

A dona de casa deverá receber o imóvel ainda nesse semestre, quando deixará a casa da mãe e se mudará para o apartamento 11, no bloco 1, no Residencial Morar Melhor 2, empreendimento de interesse social construído por meio da parceria entre o governo estadual por meio da Secretaria de Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), a prefeitura de Ji-Paraná e o Banco do Brasil.

Contemplado com imóvel na cota dos idosos, Teófilo Ferreira Neves, 80 anos, espera que a partir da nova moradia o dinheiro da aposentadoria seja economizado para comprar os remédios.

“O apartamento é uma benção de Deus e se não fosse o programa eu não teria condições de ter a casa própria”, agradeceu Teófilo, que atualmente mora com um irmão e disse gastar todo o benefício previdenciário em despesas de moradia.

A cabeleireira Luzia Teles está desempregada e recebe ajuda de amigos para custear o aluguel da casa onde mora, na rua T-9, no bairro Nova Brasília. Ela está otimista com a nova moradia porque terá oportunidade de abrir o próprio salão e devolver aos amigos a contribuição que recebida durante muitos anos. “É um recomeço. Sem falar que terei a chance de organizar o apartamento do meu jeito. Quero fazer da sala o meu salão de beleza”, disse Luzia Teles.

O conjunto habitacional Morar Melhor 2, com 1.456 apartamentos distribuídos em 91 prédios, é o terceiro condomínio popular que o governo do estado e demais parceiros constroem e contemplam a moradores de baixa renda em Ji-Paraná. Já foram entregues na cidade outros dois conjuntos habitacionais; um com 593 casas e outro com mais 800 moradias, totalizando 2849 imóveis.

Na cerimônia de sorteio dos endereços o governador Confúcio Moura declarou que se sente entusiasmado pelo cumprimento da meta tão elevada de proporcionar moradia a quem de fato necessita. “É extraordinário, fantástico! Famílias pobres que dependem de ajuda de terceiros para pagar o aluguel vão viver com tranquilidade na casa própria”, disse o governador, ao destacar que Ji-Paraná foi uma das cidades do Norte brasileiro que mais recebeu imóvel popular.

O prefeito Jesualdo Pires pediu aos futuros moradores que cuidem bem dos imóveis. Os apartamentos deverão ser entregues ainda em 2018. “Esses apartamentos são de vocês. Vocês precisam zelar pelo imóvel”, recomendou o prefeito. O superintende do banco do Brasil, Felipe Zanella, elogiou a parceria selada entre os políticos e a instituição bancária financiadora na edificação de moradia popular. “Este evento só acontece devido à excelente relação de parceria entre o poder Público”, frisou Zanella.

Fonte

Texto: Paulo Sérgio

Fotos: Daiane Mendonça

Secom – Governo de Rondônia