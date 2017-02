Continuam os trabalhos de manutenção e reparos no Hospital de Jaru

Compartilhar





















A prefeitura de Jaru segue realizando os serviços de manutenção no Hospital Municipal (HM) de Jaru. Desta vez uma equipe está trocando todo forro do beiral. Feitos de madeira, eles estavam podres e quebrados, o que facilitava a entrada de insetos e até pombos. Agora, todo forro utilizado é de PVC.

Desde o início do ano, a unidade passa por uma série de ações que visa melhorar a estrutura física e o atendimento. Segundo o diretor do hospital, Luis Eduardo Schincaglia, entre as atividades realizadas no HM estão dedetização e higienização em todo o prédio.

“Ainda fizemos a manutenção dos aparelhos de ar condicionado, limpeza do pátio e da caixa d’água, além da troca do reservatório de água e da tubulação, e substituição de telhas danificadas”, detalhou.

O prefeito João Gonçalves Júnior informou que a unidade também passa pela reorganização no atendimento. “Já convocamos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e farmacêutico. Também assinamos um convênio com o governo do estado para trazer mais especialistas. O nosso objetivo é melhorar a nossa saúde e promover um atendimento de excelência” destacou.



Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru