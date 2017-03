Coordenador da Bancada Federal lamenta ausência de Temer na entrega de casas populares em Cacoal

Compartilhar





















O coordenador da Bancada Federal, deputado Nilton Capixaba (PTB/RO), em nome da Bancada de Rondônia, comunica que recebeu da Casa Civil e da Assessoria Especial da Presidência da República nesta terça, 07/03/2017, comunicado oficial de que o chefe do poder executivo federal não comparecerá à solenidade de entrega das casas do Loteamento do Paineiras, agendada para sexta-feira (10), às 09 horas, na cidade de Cacoal (RO).

Capixaba, em nome da Bancada Federal, lamenta a ausência do presidente Temer e de sua comitiva que resultaria no anuncio de novos recursos para capital do café. “Devem participar do evento a prefeita Glaucione, anfitriã do evento, membros da prefeitura, câmara municipal, assembleia legislativa, membros da bancada de Rondônia, representantes da Caixa Econômica, além dos moradores e familiares contemplados com as 684 unidades habitacionais” frisou Capixaba.

Ressalta-se que Temer havia confirmado previamente a visita ao município para o Coordenador da Bancada Federal, Nilton Capixaba, porém, sua agenda foi alterada especialmente para vistoriar as obras de transposição do Rio São Francisco, obra de recursos vultuosos que está em andamento no nordeste do Brasil.

Dados do programa

Os apartamentos do Paineiras dispõem de 2 quartos, circulação, sala, banheiro social, cozinha e área e serviço, com piso cerâmico em todos os ambientes. Os residenciais são atendidos por infraestrutura urbana completa, com pavimentação, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem, energia elétrica e disponibilidade de acesso ao transporte público. No Brasil, o programa já beneficiou mais de 12 milhões de pessoas, com a entrega de 3,15 milhões de moradias.

