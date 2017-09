Coreia do Norte celebra teste nuclear com desfile e fogos

Compartilhar





















Cientistas que trabalharam em teste desfilaram em ônibus.

A Coreia do Norte organizou uma grande festa para homenagear os cientistas que trabalharam no teste nuclear realizado no final de semana passado, que incluiu queima de fogos e um desfile pelas ruas de Pyongyang.

Os moradores de Pyongyang foram às ruas para aplaudir os cientistas, que se deslocavam em ônibus.

Na Praça Kim Il-Sun, milhares de pessoas se reuniram para celebrar os esforços com o programa nuclear.

A agência oficial KCNA se referiu ao teste como “uma prova bem sucedida de uma bomba H pronta para um ICBM (míssil balístico intercontinental)”

Na celebração, os oradores explicaram que o Exército norte-coreano “vai acabar com o destino dos imperialistas americanos criminosos mediante ataques preventivos mais fortes e sem piedade” caso persista a ameaça “das hordas de traidores”.

No domingo(3), a Coreia do Norte gerou alerta mundial ao detonar o que descreveu como uma bomba de hidrogênio, projetada para ser incorporada a mísseis de longo alcance.

Fonte: g1