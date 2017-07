Coreia do Sul e EUA realizam simulação com mísseis após teste da Coreia do Norte

Compartilhar





















Segundo comunicado, exercícios visam conter ‘atos desestabilizadores e ilícitos’. Conselho de Segurança da ONU terá reunião nesta quarta sobre teste de míssil intercontinental da Coreia do Norte.

A Coreia do Sul e os Estados Unidos realizaram nas primeiras horas de quarta (5, horário local) , uma simulação de uma ofensiva com mísseis balísticos tendo como alvo o Norte. Segundo um release divulgado pela aliança militar dos dois países, durante o exercício mísseis foram disparados em águas territoriais da Coreia do Sul, na costa leste.

Um comunicado dos EUA afirmou ainda que os disparos foram realizados com “capacidade de ataque precisa e profunda” e que a meta do exercício é treinar ações para “conter atos desestabilizadores e ilícitos” da Coreia do Norte.

Na manhã de terça, a Coreia do Norte realizou seu primeiro teste com um míssil intercontinental. Segundo o regime norte-coreano, o lançamento foi bem sucedido.

Conselho de Segurança

O Conselho de Segurança da ONU informou que irá realizar uma reunião nesta quarta sobre o teste de míssil da Coreia do Norte. O encontro havia sido solicitado pelos Estados Unidos.

Em um comunicado, o secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou fortemente o lançamento realizado pela Coreia do Norte. Segundo ele, a ação é uma “flagrante violação de resoluções do Conselho de Segurança e constitui uma escalada perigosa da situação”.

Fonte: g1.globo.com