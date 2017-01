Corpo de Bombeiros alerta sobre cuidados durante passeios em rios, balneários e trilhas

Compartilhar





















Época de final e início de ano, período que ocorrem as férias escolares e que muitas pessoas aproveitam para tirar férias do trabalho, costumam aumentar alguns tipos de acidentes envolvendo acampamentos, trilhas, balneários e descarga atmosférica, pois nessa época do ano na região intensificam as chuvas, geralmente acompanhadas com temporais. Segundo o coordenador de Atividades Externas do Corpo de Bombeiros, tenente coronel Nivaldo de Azevedo Ferreira, alguns cuidados básicos são fundamentais para garantir a segurança durante essas atividades.

O tenente coronel Nivaldo Ferreira explicou que nesta época do ano tem início ao período chuvoso e nos rios e balneários, cuja água é turva, fica ainda mais escura, o que dificulta a visualização do fundo do rio e muitas pessoas acabam se aventurando quando percebem que estão em lugares que não dão mais pé; e tentam voltar para a margem nadando contra a correnteza, e é quando podem bater a exaustão, fadiga e a câimbra, aumentando o risco de afogamento.

Ele orienta para quem vai para rio e balneário, que procure ir em locais sinalizados, com orientação de boias e que tenha guarda-vidas; e evite ingerir bebida alcoólica, principalmente se estiver com crianças.

Por causa do período chuvoso, também é muito comum nesta época do ano ocorrer acidentes com descarga atmosféricas (raios). O tenente coronel Nivaldo Ferreira disse que neste caso a pessoa deve ficar longe de cercas de arame, de ficar em baixo de árvores. “O correto é procurar abrigo dentro de uma residência, mas se não for possível, fique sentado em lugares abertos ou dentro do veículo com os vidros fechados.

As pessoas aproveitam esta época também para acampar em hotéis fazenda e acabam se aventurando na mata, procurar plantas ou para curtir a natureza e, pela falta de experiência, geralmente andam de cabeça baixa e quando dão conta, perderam a direção e não sabem mais voltar ao acampamento.

Muitas pessoas escolhem uma direção e segue em frente e não percebe que está cada vez mais distante do local onde partiu. “Nesses casos o conselho é para que fique parado, faça uma cabana, algo para se proteger, e aguarda a chegada dos bombeiros. É importante também ficar atento e fazer barulho para facilitar a localização. Para fazer esse tipo de atividade e evitar problemas, é importante ir acompanhado de uma pessoa que tenha experiência nesse tipo de atividade.

Fonte

Texto: Eleni Caetano

Fotos: Ésio Mendes e Elaine Barbosa

Secom – Governo de Rondônia