Deputado Anderson e prefeito Hildon anunciam R$ 215 mil para iluminação emergencial da BR-364

Emenda parlamentar vai garantir a iluminação no trecho entre o Bairro Novo e a Universidade Federal de Rondônia – UNIR

O deputado Anderson do Singeperon (PV), juntamente com o prefeito de Porto Velho, Dr. Hildon Chaves, e o vereador Márcio Pacele do Sitetuperon (PSB), anunciou nesta sexta-feira (09/02) a destinação de emenda parlamentar no valor de R$ 215 mil para a iluminação da BR-364. O anúncio ocorreu em reunião na Prefeitura Municipal.

O projeto, que já está pronto e atende também a um pedido do deputado federal Expedito Netto (PSD-RO), prevê a iluminação do trecho entre o Bairro Novo e o campus da Universidade Federal de Rondônia (Unir).

“Essa é uma medida emergencial e necessária, pois há muitos anos nossa BR está na escuridão. Inclusive, existe um projeto definitivo em andamento, fruto de emenda do deputado federal Luiz Cláudio (PR-RO), mas que deve demorar um pouco e não podemos deixar que motoristas e pedestres continuem correndo risco de vida diário”, declarou Anderson.

De acordo com o prefeito, o investimento servirá para restaurar alguns postes e recompor a fiação elétrica que foi furtada no passado. “Em nome da população de Porto Velho quero agradecer o empenho do deputado Anderson, bem como do vereador Márcio e do deputado Expedito, em trazer esse benefício para a população”, manifestou Hildon durante uma live em sua página no Facebook.

“Acreditamos que no prazo de 60 a 90 dias o recurso esteja disponível, mas ainda tem que licitar. Tão logo se cumpra os procedimentos de praxe, estaremos implementando essa iluminação”, ressaltou Dr. Hildon.

Márcio Pacele também evidenciou a destinação do recurso e agradeceu o deputado por atender o seu pedido e do deputado Expedito Netto. “É muito importante essa parceria por nossa cidade. Fico muito grato ao deputado Anderson por essa emenda que presta um grande serviço aos porto-velhenses”, afirmou.

Anderson comprometeu-se ainda em trabalhar para dar celeridade ao processo, onde irá conversar pessoalmente com o governador Confúcio Moura e o vice Daniel Pereira para buscar a liberação dos recursos o quanto antes.

