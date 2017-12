Deputado Anderson inspeciona unidades prisionais de Guajará-Mirim e Nova Mamoré

Compartilhar





















Na sexta-feira (22), o deputado estadual Anderson do Singeperon (PV) inspecionou as unidades prisionais de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, ocasião onde verificou as condições de trabalho e estruturais, bem como reuniu os servidores.

Na Pérola do Mamoré, Anderson visitou a Casa de Detenção, o Semi aberto, Monitoramento e o Feminino. Constatou melhorias na estrutura física, no entanto, encontrou problemas antigos e comuns de todas as unidades do estado, a exemplo do baixo efetivo de servidores.

Anderson observou que a viatura usada pelo Monitoramento é muito antigo e compromete-se em buscar melhorar as condições junto ao setor responsável.

Já na Penitenciária Regional de Nova Mamoré, o parlamentar criticou a fragilidade da unidade. “Com as guaritas desativadas, a estrutura fica ainda mais vulnerável e os agentes correm cada vez mais riscos”, afirmou.

Durante a reunião, os servidores relataram ainda várias queixas em relação à Administração do presídio e prometeram encaminhar um relatório detalhado ao deputado sobre os motivos da insatisfação.

Por fim, Anderson reafirmou seu compromisso com a categoria e de continuar trabalhando pela valorização e defesa dos servidores penitenciários.

Assessoria de Comunicação – Anderson do Singeperon