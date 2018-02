Deputado Anderson se reúne com o prefeito Hildon para tratar sobre emendas e demandas para os bairros Lagoinha e Cohab Floresta

Compartilhar





















O parlamentar relatou a falta de atenção da saúde básica aos moradores do Lagoinha e apresentou um projeto de revitalização do Campo do Abobrão

O deputado estadual Anderson do Singeperon (PV) iniciou a semana, na segunda-feira (05/02), com uma reunião de trabalho junto ao prefeito de Porto Velho, Dr. Hildon Chaves (PSDB), ocasião em que tratou sobre as emendas parlamentares destinadas para a Capital e demandas importantes que atendem diretamente os moradores dos bairros Lagoinha e do Cohab Floresta.

Acompanhado do vereador Márcio Pacele (PSB), Anderson reforçou a necessidade de se ter uma atenção especial da equipe técnica da Prefeitura para atender todos os requisitos legais no sentido de garantir os recursos. “Estamos fazendo todos os esforços e correções necessárias nos projetos para assegurar as emendas que irão trazer benefícios para a população”, informou o prefeito.

Bairros

Na sequência, o deputado Anderson informou o prefeito sobre a falta de atenção da saúde básica junto aos moradores do bairro Lagoinha, os quais solicitaram apoio do parlamentar para solucionar o problema da inexistência de atendimentos por parte de agentes de saúde e médicos nas residências dos mais vulneráveis, a exemplo dos idosos. Sobre a situação, Anderson protocolou um ofício, acompanhado de um abaixo-assinado dos moradores, junto à Secretaria Municipal de Saúde, onde solicita providências.

Acompanhado de representantes da Associação dos Moradores do Bairro Cohab Floresta, o parlamentar apresentou ao prefeito um projeto de revitalização e humanização que envolve o Campo do Abobrão. “O plano abrange a construção de uma pista de caminhada ao redor do campo e benfeitorias como parquinho para crianças e academia a céu aberto”, explicou.

A proposta foi bem aceita pelo prefeito Dr. Hildon, ocasião em que delegou aos secretários municipais presentes na reunião, João Chrisóstomo (Obras) e Márcia Cristina (Regularização Fundiária e Habitação), os procedimentos necessários. No entanto, ficou deliberado que no primeiro momento se buscará a regularização da área do Campo do Abobrão, que hoje pertence ao Estado, para depois executar o projeto de fato.

O deputado também solicitou ao chefe do Executivo municipal o asfaltamento de ruas ao redor do campo. Hildon prometeu responder o mais breve possível sobre essa demanda, bem como sobre os problemas de atendimento na área da saúde no bairro Lagoinha.

Assessoria de Comunicação

PressArt Comunicação