Deputado Anderson viabiliza reunião entre lideranças e Confúcio Moura para resolver questões da Estrada da Penal

Na oportunidade, o governador deu boas notícias com o aumento de mais 15 km de asfalto e a construção de uma ponte definitiva na Vala

O deputado estadual Anderson do Singeperon (PV) promoveu na terça-feira (16/01) uma reunião entre o governador Confúcio Moura (PMDB) e lideranças de comunidades que residem ao longo da RO-005 (Estrada da Penal), os quais reivindicavam diversas situações envolvendo as obras de asfaltamento já iniciadas.

A começar, as obras foram prejudicadas devido a um problema de demarcação de terra junto a uma propriedade rural. No entanto, o diretor do Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER-RO), Ezequiel Neiva, garantiu que a situação já está sendo sanada juridicamente.

Representantes de associações do Terra Santa, Agrilança e Coopelago, questionaram também sobre os reparos na Estrada que foram previstos para acontecer no decorrer das obras, ocasião em que o diretor do DER-RO garantiu que irá atender o que foi previsto. Neiva também negou o boato de que a empresa construtora abandonaria a frente de trabalho.

Boas notícias

Confúcio Moura anunciou em primeira mão para o deputado Anderson e lideranças presentes que o asfalto vai chegar até a Escola Chiquilito Erse, sendo mais 15 km de asfalto do que o previsto.

Outra grande notícia dada pelo governador foi a licitação no valor de R$ 2,8 milhões para a construção de uma ponte de concreto na região da Vala. “Esta é uma obra essencial para a comunidade e uma segurança maior para crianças, jovens e adultos que se utilizam da precária ponte que hoje existe para se locomoverem”, ressaltou o deputado.

“Há muito tempo essas comunidades lutam por essas melhorias. Desde o início do nosso mandato vimos acompanhando essa luta, com a realização de audiência pública, reuniões e a formação de comissão de acompanhamento dos trabalhos”, relembrou Anderson que também tratou com o governador alguns encaminhamentos em relação aos servidores penitenciários.

A presidente da Associação dos Agricultores Chacareiros Hortifrutigranjeiros da Comunidade Terra Santa (ASSGRICTS), Lenir Barbosa, aproveitou para agradecer o deputado por estar sempre apoiando a causa. “Como ele bem disse, isso para nós é muito importante. Essa construção da ponte, bem como esse empenho das lideranças para que isso fosse possível. Agradeço ao deputado por abrir as portas para as lideranças da região”, registrou.

O presidente da Cooperativa dos Piscicultores e Agricultores do Lago do Cujubim (Coopelago), Antônio Francisco Moura (Cabo Moura), também destacou o pronto atendimento do parlamentar. “Isso nos alegra quando vemos lideranças que estão comprometidas com o povo. Pessoas sérias e comprometidas”, enfatizou.

Já o presidente da Associação dos Agricultores da Gleba Aliança (Agrilança), Antônio Noleto, da mesma forma agradeceu a oportunidade de ver o governador se comprometendo realmente de fazer essa estrada. “Pois, muitas pessoas da Aliança, da Linha 28, achavam que a estrada iria chegar somente até o Cabeça Branca”, revelou.

O deputado Anderson agradeceu o apoio dos presentes e reafirmou o seu compromisso com as comunidades rurais ao longo da RO-005.

