Deputado Federal Lindomar Garçon anuncia R$ 839 mil para segurança pública e agradece o retorno do policiamento para o antigo 6º DP

Compartilhar





















O Deputado Federal Lindomar Garçon (PRB-RO) em reunião com o Governador Confúcio Moura e o Secretário de Segurança Pública, Coronel Lioberto Caetano, definiu junto ao Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Enedy Dias de Araújo, e ao Comandante do 5º Batalhão, Major Rone Herton Dantas de Freitas, a imediata instalação do 5º BPM onde funcionava o 6º DP. As autoridades asseguraram aos representantes das comunidades dos bairros Ulisses Guimarães, Presidente Claudemir Silva, Presidente do bairro Marcos Freire, Francisco Semão, Presidente do bairro Ronaldo Aragão, Sr. Fortaleza e ao Presidente do bairro Airton Senna, Sr. Flávio, bem como aos Presidentes dos bairros Mariana, São Francisco, Porto Cristo, Parque Amazônia e Canaã, que dentro de 30 dias, os compromissos firmados na reunião serão devidamente cumpridos, que é a instalação do Quartel da Polícia Militar naquela região.

Por sua vez, Lindomar Garçon, agradeceu ao Governador Confúcio Moura, ao Secretário de Segurança Pública, Coronel Lioberto Caetano e ao Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Enedy Dias de Araujo, que através da dedicação do Comandante do 5º BPM, Major Rone Herton Dantas de Freitas, foi autorizado o reinicio das obras de reparos do antigo 6º DP e hoje estão em pleno andamento. O trabalho foi reivindicado e está sendo acompanhado pelos representantes das entidades acima mencionadas, bem como pelo Sr. Irgo Mendonça, representante do Deputado Federal Lindomar Garçon.

Lindomar Garçon anunciou a destinação de emenda para investir na Segurança Pública na ordem de R$ 839.000,00 (Oitocentos e trinta e nove mil reais) que servirão para complementar as obras que estão sendo feitas em regime emergencial deste local, dentre outras. No orçamento, as emendas receberam os seguintes números: 24200012 no valor de R$ 614.768,00 (Seiscentos e quatorze mil setecentos e sessenta e oito reais) e 24200013 no valor de R$ 225.000,00 (Duzentos e vinte e cinco mil reais).

Todas essas conquistas estão acontecendo pela sensibilidade do Governador, do Deputado Federal Lindomar Garçon e das autoridades que lidam diretamente com a Segurança Pública, frisou os representantes destas comunidades.

Assessoria de comunicação

Dep. Lindomar Garçon (PRB-RO)