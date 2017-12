Deputado Garçon & Hildon Chaves: 36 Milhões do FNDE disponíveis para Capital

Compartilhar





















Na manhã desta sexta feira, o deputado federal Lindomar Garçon (PRB-RO) foi recebido em audiência pelo prefeito da capital Hildon Chaves, na sede da prefeitura municipal, e informou ao prefeito que trouxe excelentes notícias de Brasília referente à liberação de recursos para ajudar na administração da capital.

O deputado Garçon mostrou ao prefeito o Relatório do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) com recursos na ordem de R$ 36 milhões que já estão disponíveis e em fase de contratação para serem utilizados na construção de quadras esportivas, reformas, construção de creches municipais. Estes recursos estão dentro de uma ação que o próprio parlamentar vem trabalhando junto aos técnicos do FNDE em Brasília.

Lembrou também que já está em fase final a concessão e instalação de Casas Lotéricas nos Bairros Ronaldo Aragão, Marcos Freire e Ulisses Guimarães, que vai atender toda a região e os moradores não vão mais precisar se deslocar até o centro de Porto Velho para resolver problemas do sistema da Caixa Econômica Federal, bem como pagamentos diversos.

Informou que já estão em fase final de liberação de recursos, os empenhos referente a emendas parlamentar de sua lavra pessoal para aquisição de tratores, caminhões e implementos agrícolas para serem utilizados pelos produtores rurais, com interveniência da secretaria municipal de Agricultura. Os recursos já estão empenhados, faltando só à liberação, inclusive os dois milhões para o asfalto da Avenida Calama.

O deputado fez questão de frisar: “Estamos trabalhando em parceira com o prefeito Hildon Chaves, tanto na zona urbana como na zona rural, buscando recursos para ajudar nosso prefeito e nossa população, e isso é importante, estamos usando nosso mandato para ajudar Porto Velho e o Estado de Rondônia”.

