Deputado Laerte Gomes assegura recursos para o município de Vale do Paraíso

Em visita ao município de Vale do Paraíso na última semana, o deputado estadual Laerte Gomes (PSDB), acompanhado do prefeito Charles Luiz Gomes Pinheiro (PSDB), o vice-prefeito Ronaldo Estevam (PMDB) e dos vereadores Lourival da 20 (PSD), Nicão Camata (PTB), Gilson Sapim (PEN) e Rafael do Dr. Cleider (PSDB), assinou convênios de recursos de emendas parlamentares de sua autoria destinadas a investimentos em infraestrutura urbana e rural, e nas áreas de agricultura, educação, saúde e entretenimento.

O deputado Laerte Gomes assegurou recurso de emenda parlamentar de sua autoria, no valor de R$ 800 mil, para a prefeitura de Vale do Paraíso promover a recuperação e o cascalhamento de estradas vicinais. Com a verba destinada pelo deputado, a administração vai utilizar R$ 40 mil de contrapartida.

A prefeitura de Vale do Paraíso já está recebendo recursos na ordem de R$ 700 mil, de emenda do deputado Laerte e executando o serviço de pavimentação de 1 quilômetro de ruas com bloquete sextavado de concreto no setor 05. O deputado Laerte agradeceu ao prefeito Charles e aos vereadores aliados pela parceria, e lembrou que sem o empenho dos servidores da prefeitura os recursos não chegariam ao município.

Na cerimônia, o deputado e o prefeito Charles Gomes assinaram dois convênios para o setor agrícola, um deles é destinado a aquisição de uma ensiladeira para a Associação rural da Linha 202, e outra emenda de Laerte é para a prefeitura comprar um conjunto de equipamentos agrícolas e duas tendas com objetivo de equipar a Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAPEM), criada recentemente pelo governo municipal. Outros dois convênios assinados, são para a aquisição de manilhas e tubo armco.

O parlamentar também anunciou recurso e a Nota de Empenho na ordem de R$ 164.200,00, para implantar na educação municipal em Vale do Paraíso os projetos “Tixa Tixa” e “Quero Brincar”, a partir de 2018, que institui o estudo sobre música em Vale do Paraíso Municipais nas Escolas Municipais Ivonete Venâncio, Turma da Mônica e Jorge Teixeira, em Santa Rosa. Laerte destinou mais R$ 40 mil para a instalação de ares-condicionados na Escola Municipal Turma da Mônica.

Na área de saúde, Laerte Gomes alocou recurso por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 80 mil para beneficiar com um veículo a Associação Unidos pela Vida, entidade de Vale do Paraíso que há 12 anos auxilia pessoas portadoras de doenças cancerígenas no seu deslocamento a Cacoal, Ji-Paraná e Porto Velho. Ainda na área da saúde, uma emenda parlamentar de Laerte Gomes vai beneficiar o distrito de Santa Rosa com uma moderna ambulância.

O deputado Laerte Gomes destinou ainda recurso para a prefeitura de Vale do Paraíso promover a revitalização e a construção de um Playground na Praça Municipal Deusdeteth Gomes, no centro da cidade. Emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil para a execução dos serviços está liberada, conforme a Nota de Empenho nº 04474, da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC/RO).

