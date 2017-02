Deputado Lúcio Mosquini comemora suspensão da importação de café robusta

Compartilhar





















O deputado federal Lúcio Mosquini (PMDB/RO) comemorou o anúncio, no início da noite desta terça-feira (21), da suspensão do processo de liberação de importação de café robusta. O presidente Michel Temer determinou a suspensão do processo após forte pressão de parlamentares e representantes do setor.

Segundo Mosquini a informação da suspensão foi repassada pelos ministros Antônio Imbassahy, da Secretaria de Governo, e Marcos Pereira, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, com quem ele se reuniu na tarde de ontem (terça-feira), juntamente com representantes das bancadas dos estados de Rondônia, Espírito Santo e Minas Gerais.

“O presidente Michel Temer tomou uma decisão acertada e prudente. Nossos esforços conjuntos deram certo e depois de todos os pronunciamentos no Congresso Nacional, audiências com ministros e gestão direta junto ao presidente prevaleceu o bom senso. Esta foi a primeira vitória em defesa dos nossos produtores e da lavoura cafeeira”, afirmou Mosquini.

A importação de café do Vietnã poderia trazer graves prejuízos aos produttores rondonienses, além dos riscos sanitários.

A resolução sobre a redução da tarifa de importação de café robusta para uma cota de 1 milhão de sacas de 60 kg, foi tomada na semana passada por um órgão vinculado à Câmara de Comércio Exterior (Camex).

Além da união das bancadas, Mosquini elogiou a “firme” atuação da Frente Parlamentar Mista do Café no episódio.



