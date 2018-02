Deputado Lúcio Mosquini pede exército para a fronteira de Rondônia 

Compartilhar





















A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta terça-feira (20), o decreto assinado pelo presidente Michel Temer que autoriza a intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro, com 340 votos a favor. Na ocasião, o parlamentar Lúcio Mosquini defendeu a ação do governo, mas chamou atenção para a necessidade da intervenção das forças armadas também nas fronteiras de Rondônia.

O deputado Lúcio Mosquini, que votou favorável a intervenção acredita que exército tem o aparato necessário para dar o reforço na segurança do Rio de Janeiro, como também em fronteiras. “As Forças Armadas como um todo tem essas condições, tem a estrutura necessária. Vai lá ajudar”, ressalta Mosquini.

Em seu discurso no plenário, Mosquini enfatizou a necessidade da atuação do exército também nas fronteiras de Rondônia com países vizinhos. “Se nós não cuidarmos das fronteiras dos estados com os países vizinhos, de nada vai adiantar essa ação federal no Rio de Janeiro”, ressalta.

O parlamentar chamou a atenção para a divisa do estado Rondônia com a Bolívia, que possui 1342 km de fronteira. Segundo ele, a fronteira se encontra fragilizada devido a sua extensão e, por isso, a intervenção das forças armadas poderia ser de grande importância para a segurança do estado, diminuindo a violência na região. “Nós precisamos de toda a estrutura do governo federal para fazer a vigilância da fronteira em Rondônia e ajudar no Rio de Janeiro”, apela.

A partir do decreto assinado pelo presidente Michel Temer, a intervenção federal irá até o dia 31 de dezembro de 2018. Agora, o texto segue para o Senado Federal na forma do Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 886/18. Neste período a Câmara dos Deputados fica impedida de votar a PEC da Reforma da Previdência ou qualquer outra PEC durante a vigência da intervenção.

Assessoria de Comunicação

Deputado Federal Lúcio Mosquini (PMDB-RO)