Deputados conhecem projeto de investimento de R$ 1 bilhão do governo do Acre

Parte da bancada de deputados estaduais do Acre conheceu na tarde desta quarta-feira, 19, em um encontro na Casa Civil, o projeto do governo do Estado para investir de R$ 1,05 bilhão até o fim de 2018 em todos os setores estratégicos do Acre.

A chefe da Casa Civil, Márcia Regina Pereira, e o secretário de Planejamento, Márcio Veríssimo, apresentaram os principais programas do governo para os próximos 20 meses, além de ressaltar que só este ano o investimento em todo o Acre será de R$ 775 milhões nos segmentos de: desenvolvimento social e prevenção à violência, infraestrutura, economia sustentável e segurança pública.

Além disso, os deputados puderam ficar a par de resultados positivos de conquistas do governo de Tião Viana e o projeto político que ele representa, iniciado em 1999. Em sua gestão, mais de R$ 3,5 bilhões já foram internalizados no tesouro estadual entre 2011 e 2016. O Acre também comemora a redução de sua taxa de pobreza de 26,6% em 2004, para 10,2% em 2014. E o estado ainda está em segundo lugar no ranking dos que mais investem em saúde por habitante no país.

“Saímos de um PIB de 2,97 bilhões em 2002, para 13,45 bilhões em 2014. O quarto maior crescimento do país. E esse pensamento de que o desenvolvimento só vem com o desmatamento é algo que não existe aqui, pois aumentamos o nosso PIB e reduzimos drasticamente nossa taxa de desmatamento ilegal”, conta Márcia Regina.

Encontro proveitoso

Participaram da apresentação os deputados estaduais Daniel Zen, Leila Galvão, Heitor Júnior, Manoel Moraes, Maria Antônia, Doutora Juliana, Jesus Sérgio e André da Droga Vale.

Eles aproveitaram para tirar dúvidas e entender os desafios do governo do Estado em investir um valor tão alto mesmo num período de crise, gerando emprego e melhoria na qualidade de vida.

O líder do governo na Assembleia, deputado Daniel Zen, ficou bastante satisfeito com a apresentação. “Foi muito importante nos reunirmos aqui para nos apropriarmos das informações, dos projetos prioritários, aqueles recursos que já estão assegurados, as aquisições que ainda vão acontecer, enfim, todos os detalhes”, conta.

A deputada Leila Galvão completa: “Gostaria de parabenizar o governador Tião Viana que tem sido ousado. Mesmo com a crise econômica no país, ele tem driblado as dificuldades e criado alternativas para fechar seu mandato fazendo o maior e o melhor pelo povo acreano”.

Fonte: agencia.ac.gov.br