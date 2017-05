DER trabalha na recuperação de 12 mil quilômetros de estradas em todo o estado

Compartilhar





















Garantindo boas estradas para o escoamento da produção agropecuária em Rondônia, o governo de Rondônia é um dos grandes parceiros dos produtores

Com o final do período das chuvas no inverno amazônico, o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) iniciou uma mega-operação para a recuperação de mais de 12 mil quilômetros de estradas em todo o estado, sendo que aproximadamente 1.500 km são de rodovias pavimentadas. O objetivo principal é garantir boas estradas para a população, em especial aos produtores que necessitam escoar a produção e contribuem efetivamente com movimentação financeira no estado.

No total, segundo o diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, o governo estadual trabalha nos quatros cantos de Rondônia por meio de 20 unidades dividas entre 14 Residências Regionais, três usinas de asfalto quente, duas carretas de microrevestimento asfáltico e a Coordenadoria de Ações Urbanísticas (CAU) instalada em Porto Velho. “São cerca de mil servidores e aproximadamente 500 máquinas e equipamentos em atuação nas mais de 50 frentes de serviço nas rodovias”, detalhou Neiva.

O diretor frisa que Rondônia tem sua economia baseada na agropecuária. Disse que o governador Confúcio Moura preparou o DER para ser o braço forte dos produtores. Neiva destacou que Rondônia tem potencial para o agronegócio, mas que é precisamos boas estradas para explorar essa virtude. “Sem estradas não há progresso, o estado não se desenvolve”, argumentou o diretor ao citar que o DER ajudou a construir o parque da Rondônia Rural Show neste ano.

Crescimento



Dados da Associação dos Produtores Rurais de Rondônia (APRRO) apontam que Rondônia tem hoje cerca de 13 milhões de bovinos, do dobro do que havia em 1999. Outro número importante é da Agrosat Brasil, indicando que Rondônia é o terceiro maior produtor de soja da região Norte. “Todo esse crescimento é reflexo da confiança que o produtor tem, de que vai plantar conseguir transportar para vender”, pontuou Ezequiel Neiva.

Anel Viário

Em asfalto, o Anel Viário de Ji-Paraná é uma das principais obras do DER. E grande parte dessa produção passa pelo Anel Viário que está sendo asfaltado pelo governo, com maquinário e servidores próprios.

