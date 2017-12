Detran libera convênio para investimento em sinalização de trânsito em municípios de Rondônia

Compartilhar





















O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RO), com o objetivo de melhorar a sinalização de trânsito vertical e horizontal dos municípios de Rondônia, liberou este ano recursos para as cidades de Vilhena (R$ 672 mil), Cacoal (R$ 374 mil) e Pimenteiras (R$ 89 mil). Os convênios estão em fase final de execução e foram realizados com as prefeituras.

“A sinalização de trânsito, que compreende faixas elevadas para pedestres, placas de velocidade, preferencial, indicação de estacionamentos, visa organizar a circulação de veículos e pessoas nas vias públicas, principalmente ao redor do perímetro escolar, para aumentar a segurança dos estudantes”, destacou o diretor administrativo e financeiro do Detran, João Henrique Paulo Gomes.

Segundo ele, estão em tramitação, com projetos aprovados para receber os recursos do Detran, os seguintes municípios: Alta Floresta (R$ 526 mil), Nova Brasilândia (R$ 450 mil), Vale do Paraíso (R$ 257 mil) e Ji-Paraná (R$ 854 mil).

Já os municípios de Governador Jorge Teixeira, Jaru, Pimenta Bueno, Presidente Médici, Novo Horizonte do Oeste, Seringueiras, Vale do Paraíso e Guajará-Mirim, ainda estão preparando seus projetos para serem definidos os valores para os convênios.

O Detran/RO tem 72 postos de atendimentos aos usuários, distribuídos nos 52 municípios. “Somos o único estado no Brasil a atender todos os municípios”, comemorou João Henrique, acrescentando que será construída uma nova sede administrativa do Detran em Porto Velho, que vai concentrar em um só local os principais serviços oferecidos pelo órgão. O projeto arquitetônico está pronto faltando os procedimentos das licitações necessárias.

Outros investimentos

A primeira pista de teste veicular e mini cidade de trânsito do estado estão em fase de conclusão pelo Detran/RO no município de Ouro Preto do Oeste. Será um espaço com estrutura adequada para todos os procedimentos do órgão e para atividades de educação de trânsito com crianças e estudantes. A previsão de entrega será no início de 2018.

Em fase de procedimentos licitatórios estão às pistas de teste veicular e mini cidades de trânsito nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena. O prazo de conclusão será 2018/2019.

O diretor administrativo e financeiro do Detran, também destacou que em 2016 foram feitos investimentos em construção e modernização da Ciretran de Nova Mamoré, prédio sede em Buritis, Alvorada do Oeste, Corumbiara, Nova Brasilândia. Além disso, as reformas de salas, instalações de plataformas, aquisição de terrenos.

Já o diretor técnico de Habilitação e Medicina do Trânsito Acássio Figueira, explicou que o Detran também realizou diversos investimentos em tecnologia da informação e capacitação. Com isso, o órgão emite carteiras de habilitação definitiva em menos de uma hora. O documento é emitido a condutor recém-habilitado que concluiu o prazo de um ano de permissão para dirigir com carteira provisória. A renovação da CNH também pode ser feita rapidamente, em menos de uma hora.

Ele explicou que o Detran/RO investiu na implantação de novas formas de capacitação de condutores, como por exemplo, a identificação biométrica nas aulas teóricas nos Centros de Formação de Condutores (CFC) e nas clínicas médicas. “Com isso temos o maior controle na formação de condutores visando o trânsito mais seguro e humanizado. Também a garantia que o habilitado frequentou as aulas e fez os exames médicos”, garantiu Acássio Figueira.

Fonte

Texto: Marilza Rocha

Fotos: Ésio Mendes

Secom – Governo de Rondônia