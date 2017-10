Diretores da ACIJ acompanham obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal de Jaru

Compartilhar





















Os diretores da Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ, acompanhados do prefeito João Gonçalves Junior, do vice-prefeito Jeverson Lima e da secretária de saúde Tatiane Domingues, visitaram na tarde desta terça-feira (24) as obras de reforma e ampliação do hospital municipal Sandoval de Araújo Dantas.

A reforma da unidade hospitalar começou na segunda quinzena do mês de junho desse ano e já está na fase de conclusão. A obra é totalmente custeada pela iniciativa privada e os são recursos captados pela Associação Amigos de Jaru.

Durante a vistoria, os diretores puderam conhecer as mudanças que foram realizadas no prédio e destacaram que todas vão de encontro com a necessidade dos pacientes. “Jaru nunca teve uma obra na área da saúde nessa proporção. É um hospital novo, isso podemos assegurar”, destacou o presidente da ACIJ, Ednilso Oliveira.

“A ACIJ também deu a sua parcela de contribuição para a execução dessa obra e hoje podemos ver o resultado. Observamos que é bem mais que uma reforma e em poucos dias os jaruenses irão receber um hospital novo, amplo e moderno o que certamente irá refletir na qualidade do atendimento”, frisou o secretário geral da ACIJ, Sóudilus Pereira.

Este slideshow necessita de JavaScript.

O vice-presidente da ACIJ, Francisco de Sá destacou que algumas mudanças irão dar mais privacidade para quem precisa de atendimento na unidade, principalmente no setor de emergência.

O prefeito João Gonçalves, falou da satisfação em receber os representantes da ACIJ. “Essa é uma obra para a sociedade jaruense e é importante a participação da ACIJ, nesse processo de reconstrução, isso garante seriedade e transparência no trabalho que estamos realizando”, frisou João.

Fizeram parte da comitiva o diretor presidente da ACIJ, Ednilso Oliveira, vice-presidente, Francisco de Sá Sobreira, secretário geral, Sóudilos Pereira, diretor financeiro, Julio Cézar Santana, além dos conselheiros fiscais, João Fernandes de Souza, Helissandro Amorim, e Rogério Quiroga.

Assessoria de imprensa ACIJ – Giselle Virgílio