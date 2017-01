Documentos públicos são encontrados jogados em repartição do ginásio de esportes de Jaru

Compartilhar





















O prefeito João Gonçalves Júnior e o vice-prefeito Jeverson Lima, encontraram centenas de documentos públicos jogados em uma das salas do ginásio de esportes Sebastião Mesquita, durante visita ao prédio, nesta quarta-feira (11). O chefe do executivo está visitando todos os órgãos públicos municipais para apurar as demandas de urgência.

Entre os documentos encontrados estão: diário escolar, cópia de cheques, processos administrativos, receituários e ofícios. O local está abandonado e não tem nenhuma segurança, pois se encontra todo aberto e molhando dentro, o que fez grande parte dos materiais se deteriorasse.

Ainda não se sabe o motivo que levaram a esse descaso com os documentos públicos. Contudo, de acordo com o prefeito, João Gonçalves Júnior, uma equipe já foi designada para recolher e verificar todos os documentos e dar o destino correto a cada um deles.

“Muitos desses documentos podem ser importantes para algum servidor, prestador de serviço e até mesmo para a população. ”A nossa gestão será pautada pela organização e o respeito ao patrimônio público”, enfatizou o prefeito.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru