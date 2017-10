Duas americanas são resgatadas após meses perdidas no oceano Pacífico

Compartilhar





















Mulheres partiram do Havaí para viagem ai Taiti a bordo de um veleiro e sofreram pane em 30 de maio. Elas foram resgatadas junto com seus cães após sobreviverem com água dessalinizada e alimentos desidratados.

Duas americanas e seus cães foram resgatados após passar meses perdidas no oceano Pacífico, informou a Marinha dos Estados Unidos nesta quinta-feira.

Jennifer Appel, Tasha Fuiaba e seus dois cães partiram do Havaí na primavera boreal, para uma viagem de mais de 2 mil milhas (3.200 km) em direção ao Taiti a bordo de um veleiro.

No dia 30 de maio ocorreu uma pane no motor, mas as navegantes apostaram em concluir a viagem apenas com as velas.

“Mas após dois meses de travessia e passado o tempo estimado para chegar ao Taiti, elas começaram a enviar pedidos de socorro”, informou a Sétima Frota americana, baseada no Pacífico.

Após o dia 24 de outubro, um pesqueiro de Taiwan finalmente descobriu o veleiro a cerca de 900 milhas a sudeste do Japão, entrando em contato com as autoridades americanas. No dia seguinte, as duas mulheres e seus cães foram resgatados.

“Nos salvaram a vida. Sentimos orgulho e alegria quando vimos (o navio) no horizonte. Foi realmente um alívio”, disse Appel.

A dupla sobreviveu bebendo água dessalinizada e com uma provisão “para mais de um ano” de alimentos desidratados.

Fonte: G1