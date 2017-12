É amanhã! Show aberto da cantora Joelma será no Parque da Cidade

Compartilhar





















Evento que comemora o aniversário da RedeTV! RO e o lançamento do programa “Você é Show” começa a partir das 17 horas com apresentações de cantores locais e sorteio de brindes

A cantora Joelma (ex-Calipso) chega neste sábado (02), em Porto Velho (RO). A artista fará um show gratuito no Parque da Cidade, a partir das 23 horas. Joelma é uma das artistas com mais fãs em todo o Norte do País. O evento acontece para o lançamento do “Você é Show“, um reality musical inedito no Estado e, ainda, em virtude do aniversário da RedeTV! RO, emissora integrante do Sistema Gurgacz de Comunicação (SGC), que faz a produção da competição.

Em carreira solo há dois anos, com dois CDs e um DVD gravado pela Universal Music, Joelma traz a turnê “Avante” para fazer a multidão dançar. Com uma mistura de ritmos de origem paraenses e latinos, o seu show também apresenta um pouco de arrocha e dance. As cantoras Ivete Sangalo e Solange Almeida fazem participação em duas faixas principais: “Amor Novo” e “Mulher não chora”, respectivamente. Ainda há o single “O amor de Deus” em que os filhos de Joelma a acompanham, sendo Yago, Yasmim e Natália. Já as músicas “Não Teve Amor” e “Assunto Delicado” foram remixadas e integram o trabalho.

Segundo o diretor Comercial e Jornalismo do SGC, Alessandro Lubiana, a produção está empenhada e se dedicando para este evento. “Estamos trabalhando há meses na organização desta festa que não é da emissora, não é exclusiva para lançar um novo produto televisivo: é agradecer ao nosso telespectador (a), que é por ele (a) que existimos e trabalhamos”, diz.

Lubiana confirma que a cantora Joelma estará chegando para gravações na sede da RedeTV! RO, na Av. Calama com Rafael Vaz e Silva, a partir das 14 horas, onde deve permanecer até as 18 horas, amanhã (02). Em seguida segue para o hotel, onde se preparará para o grande show.

CONVITE

“Queremos que todos possam fazer parte deste evento. Vamos juntos comemorar, afinal diariamente apresentamos ‘as coisas da nossa’. Por isso, cada telespectador, sua família é muito especial para nossa equipe. Agende-se, juntos estaremos a partir das 17 horas, realizando um grande encontro, confraternização e festa, com apresentações de artistas locais, sorteios de brindes, entre outros “, reforça Ana Maria Gurgacz, diretora geral do SGC.

CONHEÇA AS MÚSICAS DA CANTORA JOELMA

As músicas da artista podem ser ouvidas em todas as plataformas digitais, acessadas pelo link https://umusicbrazil.lnk.to/JoelmaAvanteAr.

PARCEIROS

A festa só acontece com o apoio de parceiros, que são: Claretiano, AVL Viagens, Rondobras, Blindex, Rommanel, Incor, Pommer Brinquedos, A Musical, Eucatur, FIMCA, Slavieiro – Hotéis, Unimater, Bella Pizza, Uniter, Tupi Refrigerantes, Mec Dubas, Hélio Vieira Da Costa / Banda Distopia, Porto Velho Shopping e Rondocap.

SERVIÇO

Show Joelma (ex- Calypso) + Lançamento do Programa “Você é Show”

Local: Parque da Cidade – Avenida Calama, Flodoaldo Pontes Pinto (atrás do Porto Velho Shopping)

Data: 02 de dezembro de 2017

Horário: 22 horas

ACOMPANHE JOELMA NAS REDES SOCIAIS:

Instagram: @joelmaareal

Twitter: @Joelma

Facebook: www.facebook.com/joelmacalypso

Youtube: www.youtube.com/JoelmaVEVO

SOBRE A CANTORA

Joelma da Silva Mendes é o nome de batismo da cantora paraense “Joelma”. Antes, era vocalista da Banda Calypso, desfeita depois o término de seu casamento com o guitarrista Ximbinha, em 2015. Juntos, o sucesso da banda durou quase 15 anos. Em carreira solo, em 2016 lançou vários EPs e um DVD. Sua vida artística começou aos 19 anos cantando em bares em sua cidade natal, Almerin. Lá, participou da Feira de Arte e Cultura, depois cantou por seis anos na banda Fazendo Arte. Após isso, gravou um CD solo. Em seguida, durante um jantar com o cantor Kim Marques, conheceu Ximbinha. Ele, por sua vez e por ser conhecido por produzir arranjos, deu andamento a um projeto: produzir o disco solo de Joelma, na época, com o nome artístico Joelma LIns. Mesmo após a saída da banda que é uma das referências do Norte do país para o Brasil, ela segue levando consigo milhares de fãs.

SOBRE O “VOCÊ É SHOW”

O programa “Você é Show” idealizado e produzido pela RedeTV! Rondônia, veículo do Sistema Gurgacz de Comunicação (SGC), quer promover um evento musical que dê a oportunidade aos artistas (amadores e profissionais) para se apresentarem em um processo seletivo estabelecido por regras pré-definidas com o intuito de eleger a cada edição do evento a voz de Rondônia. A seleção vai ocorrer em nove fases, sendo distribuídas em 14 programas. O início da sua exibição está prevista para ocorrer em meados de dezembro, pela RedeTV! Rondônia. A estreia na televisão será no dia 14 de dezembro, às 21h30, em rede estadual. A premiação foi distribuída da seguinte forma: 1º lugar: um carro 0km, no valor R$ 26.000,00; 2º lugar: uma moto 0km, no valor R$ 5.000,00 e 3º lugar: um instrumento musical autografado, no valor de R$ 2.000,00. Saiba mais pelo www.redetvro.com.br/voceeshow.

Etiene Gonçalves – Assessoria de Imprensa