Elite do rodeio brasileiro na 38ªExpojipa

Compartilhar





















A premiação do Cowboy de Aço será de R$ 7 mil e do Profissional mais de R$ 24 mil

Entre tantas novidades anunciadas pela Associação Rural de Rondônia (ARR) para 38ª Expojipa – Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Ji-Paraná, a participação de 45 competidores de várias regiões do Brasil nos Rodeios Cowboy de Aço e Profissional no período de 12 a 16 de julho no Parque de Exposições Hermínio Victorreli. No duelo de oito segundos entre peões e tropeiros uma premiação de R$ 7 mil no Cowboy de Aço e R$ 24 mil e duas motos no Profissional, dividido entre os cinco primeiros colocados.

A narração das montarias será comandada por Rui Francisco dos Santos (Ruy dos Santos), Carlos Alves de Assis (Carlinhos Rondônia), Diego Soares Macedo (Diego Soares) e Marcos Trindade Benites (Marcos Benites) com comentários de Esnar Donizete Ribeiro (Esnar Ribeiro). “O que nós estamos trazendo para o rodeio da 38ª Expojipa, são competidores, narradores, juízes e comentaristas renomados no rodeio brasileiro. Além de palhaços salva vidas e uma boiada que promete dar muito trabalho aos peões. Uma seletiva, que sem dúvida alguma vai garantir um grande espetáculo na arena de rodeios”, disse Edson Tadeu (Puda), diretor de rodeio da Expojipa.

A expectativa é que entre 10 e 12 mil pessoas prestigiem por noite os rodeios Cowboy de Aço e Profissional. Um espetáculo de tirar o fôlego travado a cada segundo no centro da arena do Parque de Exposições. As montarias serão avaliadas por quatro juízes: Helton Luiz da Silva Barbosa (Helton Barbosa), Carlos Aberto Lopes (Carlos Alberto), Paulo Silvio Neres (Paulo Neres) e Antônio Henrique M. Fernandes (Henrique Fernandes) com suporte de três palhaços salva vidas:Rogério Ferreira dos Santos (Quadrado),Lucas Jaede Luiz Gomes (Palermo) e Vanderlei Meireles.

“Tenho o maior orgulho em dizer, que o nosso rodeio sempre reuniu os melhores peões do rodeio do Nacional e Internacional, a exemplo de Silvano Alves, Caike Pacheco, Diego Guedes, Marcos Garcia e Anderson Soares, campeão do Cowboy de Aço em 2016. O nosso rodeio tem qualidade e excelente premiação, por isso atrai tantos competidores e público à arena do Parque de Exposições”, destacou Sérgio Ferreira, presidente da Associação Rural de Rondônia.

A boiada já foi selecionada, e virá de 29 companhias entre elas: Juliano Prioto (Juliano Prioto), Manoel Vieira Nascimento (Transvieira), José Neto Constantino (Zuza), Robson Carlos (Rancho São Francisco), Eliezer Fernandes (BioFlora), Rodrigo Amaral (2R), Valdinei da Silva (Canguru), Orlando (Fazenda Paredão), Rafael Cani (Cani), Hatila Lenzi (Três Patetas), Aparecido Fogaço (Condor de Ouro), Edson Tadeu (Paredão), Josevaldo (Classe A), Eric Roger Alves Franco (Marajar) e Sérgio Vieira de Souza (Verde amarela).

Segundo Pesquisa de Satisfação do Instituto Haverroth de Política, Estatística e Comunicação (IHPEC), o Rodeio está entre as atrações que mais atrai público ao Parque de Exposições Hermínio Victorelli. Foi à atividade mais bem avaliada, unindo ótimo e bom, que agradou 85% dos visitantes.

Assessoria de Comunicação

Por: Wilson Neves