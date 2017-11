Ellis Regina cobra melhorias à Linha do Morrinho e Semagric atende pedido

Compartilhar





















Com onze meses e quatorze dias de administração do PSDB no Poder Legislativo e Executivo da Capital Porto Velho (RO), moradores da Linha do Morrinho, localizada há 24 quilômetros da cidade cobraram melhorias na estrada e ponte que estava sem acesso. Ao conhecerem a vereadora Ellis Regina (PC do B), o problema foi solucionado em conjunto com as secretarias Semob e Semagric.

Após receber o maquinário da prefeitura de Porto Velho, sitiantes agradecem a vereadora Ellis Regina pelo trabalho realizado em parceria com o Secretário Tiago Beber (Semob), que disponibilizou a tubulação para ponte e ao Secretário da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric) Francisco Evaldo, por enviar sua equipe para realizar a obra.

Falta de estrutura na linha também foi uns dos motivos que a comunidade revelou à Ellis, com o inícios das chuvas na região Norte a erosão é inevitável na estrada. Fato incomodava os sitiantes que necessitam vir à capital, sem benfeitorias peças de veículos que trafegam todos os dias na estrada de chão são danificadas.

Além da falta de infraestruturada da linha, uma ponte que dar acesso a outras residências estava velha e já havia caído 2 vezes durante os onze meses. Para o morador Valter dos Santos, o povo que mora no sítio não têm condições de investir em infraestrutura de uma ponte, pois o trabalho deve ser realizado pelas autoridades responsáveis.

— Nós que somos sitiantes não temos dinheiro para investir no conserto da ponte, mas graças a Deus conhecemos a vereadora Ellis Regina que nos ajudou a levar o problema às secretarias envolvidas e hoje nossa obra foi concluída — agradeceu Valter dos Santos pelo trabalho realizado em conjunto do Poder Legislativo e Executivo.

Após Ellis Regina cobrar medidas para atender a comunidade, a Semagric, representada por Luciano Prado e Clemilson Rodrigues, gerente de divisão da Secretaria de Municipal de Obras (Semob), se deslocaram à linha para fiscalizar o serviço realizado. Os moradores agradecem a vereadora Ells Regina e os secretários Tiago Beber e Francisco Evaldo por atender o pedido de socorro da comunidade.

Fonte: mappingrondonia.com