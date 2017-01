Em ano de crise senador Ivo Cassol consegue mais de R$ 22 milhões para municípios de Rondônia

Compartilhar





















2016 foi um ano marcado por uma das mais sérias crises econômicas do Brasil, com milhões de desempregados e endividados. A crise bateu forte também nos cofres das prefeituras, principalmente dos pequenos municípios, que enfrentaram queda da arrecadação e aumento da inadimplência dos impostos.

Mas graças ao trabalho do senador Ivo Cassol em Brasília, dezenas de municípios rondonienses tiveram um alívio nas contas com o recebimento de quase R$ 23 milhões de reais em emendas parlamentares depositadas diretamente nas contas correntes das prefeituras. “Nós trabalhamos aqui em busca de recursos para os municípios do nosso estado, independentemente da cor partidária do prefeito, e em 2017 vamos buscar ainda mais”, disse Cassol.

Conforme a tabela em anexo, percebe-se que a maioria dos municípios rondonienses foram contemplados com as emendas parlamentares do senador, recursos que foram empregados para melhorar a saúde, a agricultura e as estradas rurais, além de recursos para pavimentação urbana, aquisição de máquinas, ônibus e equipamentos, valores estes que foram empregados para melhorar a qualidade de vida da população do estado de Rondônia.

O senador Ivo Cassol reafirmou seu compromisso de continuar buscando recursos nos ministérios, bastando que os prefeitos encaminhem os projetos para seu gabinete no Senado Federal, em Brasília. “2017 será também um ano de dificuldades mas a economia vai voltar a andar e com certeza o país vai melhorar. Eu farei a minha parte no Senado, votando as medidas que o Brasil precisa para voltar a crescer e trabalhando por recursos para o nosso estado”, finalizou Cassol.

tabela-com-pagamentos-e-empenhos-senador-ivo-cassol

convenios-do-senador-ivo-cassol-todos-de-2016

Marco Antonio

Assessoria de Imprensa