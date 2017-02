Em coletiva, prefeito de Jaru detalha situação financeira e destaca ações realizadas

Compartilhar





















Na tarde desta terça-feira (07), o prefeito de Jaru, João Gonçalves Júnior, concedeu entrevista coletiva aos veículos de comunicação local. O prefeito e sua equipe explicou a real situação financeira que se encontra o município e destacou as principais ações já realizadas.

Além do prefeito, participaram da coletiva, o vice-prefeito Jeverson Lima, o coordenador jurídico, Marcelo Veras, a controladora Sônia Ferreira, a contadora, Ruth Machado de Oliveira e o coordenador geral de receita, Maciel Soares Sobrinho.

A controladora Sônia expôs sobre os números financeiros. Segundo ela, hoje a média de arrecadação é de R$ 4 milhões e as despesas, de R$ 5,4 milhões. Um déficit de 1,4 milhões. “O município também acumula uma dívida de gestões passadas no valor de R$ 50 milhões. Entre elas, débitos com a Eletrobras, Jaru-Previ, INSS, precatórios, processos judiciais e consórcio Cisan” explicou.

A dívida ativa foi outro importante fator divulgado pelos técnicos. De acordo com o coordenador de receita, o montante já passa dos R$ 30 milhões, entre impostos e outras receitas que o município tem a receber.

“A nossa arrecadação caiu muito nos últimos anos. Hoje nós arrecadamos certa de R$ 1 milhão em receita própria. E os repasses estaduais e federais também diminuíram”, frisou Maciel.

O prefeito falou das principais ações que realizou nesses 37 dias e destacou as parcerias com o governo do estado e com a iniciativa privada. Na oportunidade, ele também respondeu as perguntas dos profissionais de imprensa. “Esses números são preocupantes, mas nós estamos motivados e empenhados para vencer essa etapa. Contudo, faremos isso com transparência e responsabilidade”, enfatizou o chefe do executivo.

O vice-prefeito, Jeverson Lima, destacou que a nova gestão tem um bom relacionamento com vários parlamentares federais e estaduais, o que segundo ele, refletirá em benefícios à população. Jeverson agradeceu a presença de todos por terem aceitado o convite e lembrou que a colaboração da imprensa é muito importante para levar a informação até o cidadão.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru