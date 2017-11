Em Ji-Paraná, palestra vai abordar estratégias do Marketing Digital

Compartilhar





















Interessados devem fazer inscrição online e, depois, trocar 1kg de alimento não-perecível pelo ingresso

Está programado para ocorrer no próximo dia 25 de novembro (sábado), a Palestra “Marketing Digital – Estratégias para vender mais“, em Ji-Paraná. O evento vai ocorrer das 8h as 12h, no Auditório da Unimed, com a mediação do administrador de empresas, especialista e expert em vendas online, empreendedor e fundador da Start Coworking, Alan Cunha, de Porto Velho. O ingresso pode ser garantido pelo link com vagas limitadas.

Segundo o facilitador, Alan Cunha, durante o encontro será explanado de forma clara e objetiva para os empreendedores, assuntos pertinentes para o desenvolvimento de qualquer negócio na internet. “A nossa proposta é auxiliar na compreensão da importância dessas estratégias e, com isso, o impacto direto sobre o resultados das vendas através desse método”, diz.

Serão abordados diversos temas como, por exemplo, as diferenças entre o marketing tradicional e o marketing digital; o comportamento do consumidor na internet; estratégias de vendas nas redes sociais; dicas para ter uma presença online e como criar uma autoridade na internet; os principais pilares do marketing digital para obter mais resultados; processo de vendas online e funil de vendas online.

INGRESSO SOLIDÁRIO

Após a inscrição pela plataforma Sympla, o interessado receberá um e-mail confirmando o seu interesse e, posteriormente, será informado sobre o processo de troca de 1kg de alimento não-perecível pelo ingresso. Os alimentos determinados pela organização [arroz (1Kg), feijão (1Kg), açúcar (2 kg), leite em caixa (1 litro), café em pó (250g) Macarrão (500g)] serão doados para uma Instituição Filantrópica da cidade de Ji-Paraná.

PARCERIAS

A palestra é uma realização da RedeTV! RO, veículo do Sistema Gurgacz de Comunicação (SGC) e Alan Cunha, com apoio de parceiros, sendo: Unimed Ji-Paraná, jornal Diário da Amazônia, Rádio Alvorada AM – Jovem Pan, Maximus Hotéis e Gráfica Mais.

SERVIÇO

Para saber mais sobre a Palestra “Marketing Digital – Estratégias para vender mais” acesse a plataforma Sympla. Caso tenha alguma dúvida entre em contato com o organizador, Etiene Gonçalves (jornalista) pelo (69) 9 8133-2589 (Tim) ou (69) 3423-0012 (em horário comercial) ou envie e-mail para contato@etiene.com.br.

Assessoria de Comunicação

Etiene Gonçalves Santos