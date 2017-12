Em reunião no MEC, Marcos Rogério pede investimentos na Unir de Ji-Paraná e Presidente Médici

Compartilhar





















Nesta terça-feira (12), em reunião com o ministro da Educação Mendonça Filho, o deputado federal Marcos Rogério (DEM-RO) apresentou pedido para que o MEC promova melhorias no campi da UNIR em Ji-Paraná e Presidente Médici.

Em Ji-Paraná, o deputado solicitou a conclusão do refeitório e a construção de novo pavilhão. Em Presidente Médici, o parlamentar pediu a liberação de verba para a pavimentação do acesso à universidade, além da liberação de código de vagas para a contratação de novos professores.

“O ministro da Educação é um parceiro de bancada e se mostrou solidário com os pedidos. Tenho a convicção de que o MEC vai trabalhar com afinco para a liberação de recursos para atender a UNIR”, salientou Marcos Rogério.

Mendonça Filho, por sua vez, salientou compromisso do MEC em investir no setor educacional rondoniense, sobretudo nos institutos federais e na UNIR. “Ratifico nosso compromisso de continuar investindo na educação de Rondônia e todo o Brasil. Investimos forte no Instituto Federal de Rondônia, estamos garantindo investimentos na educação básica, em parceria com o estado e os municípios, e reafirmo nosso compromisso de continuar investindo na Universidade Federal de Rondônia, que é uma das instituições mais importantes de educação superior no Norte do país”, destacou.

MEC confirma novos cursos de Medicina em Ji-Paraná

O ministro da Educação também confirmou que Ji-Paraná está entre as cidades selecionadas para ofertar novos cursos de medicina. “Pra mim é uma alegria grande poder avançar na política pública essencial que assegura a formação médica com qualidade, respeitando os parâmetros e a determinação do TCU. E Ji-Paraná está entre as cidades brasileiras selecionadas para ofertar o curso de medicina”, disse.

O deputado Marcos Rogério, por sua vez, agradeceu o empenho do ministro em atender a solicitação e ratificou que, agora, o município precisa atuar para apresentar os documentos e concluir o credenciamento. “O ministro trabalhou muito nisso, garantiu a inclusão de Ji-Paraná nesse processo. Agora, cabe ao município fazer todos os procedimentos para o credenciamento. Muito obrigado pelo gesto de confiança com a nossa cidade”, concluiu Marcos Rogério.

Assessoria de Comunicação

Ludmila Lucas