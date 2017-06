Emater-RO realiza pesquisa de preços dos produtos agrícolas vendidos no estado, Confira a cotação de alguns produtos;

Compartilhar





















Confira a cotação de alguns produtos agrícolas em municípios do estado. Valores se referem a preços pagos diretamente ao produtor, diz Emater.

A Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) realizou, entre os dias 19 a 23 junho, a pesquisa de preços dos produtos agrícolas vendidos no estado. A cotação se refere ao valor pago diretamente ao produtor agrícola, nas unidades produtivas.

Confira a cotação de alguns produtos agrícolas:

– Vaca leiteira (cabeça)

Preço médio: R$ 2.760,71

Porto Velho: R$ 3.000,00

Guajará-Mirim: R$ 3.000,00

Ariquemes: R$ 2.950,00

Jaru: R$ 2.500,00

Rolim de Moura: R$ 2.700,00

Machadinho D’Oeste: R$ 2.000,00

Ouro Preto do Oeste: R$ 2.800,00

Ji-Paraná: R$ 2.800,00

Colorado do Oeste: R$ 3.000,00

São Miguel do Guaporé: R$ 2.700,00

Costa Marques: R$ 2.900,00

Cacoal: R$ 2.500,00

Vilhena: R$ 3.000,00

Pimenta Bueno: R$ 2.800,00

– Mandioca de raiz para farinha (tonelada)

Preço médio: R$ 306,25

Porto Velho: R$ 350,00

Guajará-Mirim: R$ 300,00

Ariquemes: R$ 250,00

Jaru: fR$ 300,00

Rolim de Moura: R$ 300,00

Machadinho D’Oeste: cotação não divulgada

Ouro Preto do Oeste: cotação não divulgada

Ji-Paraná: cotação não divulgada

Colodrado do Oeste: R$ 350,00

São Miguel do Guaporé: cotação não divulgada

Costa Marques: R$ 250,00

Cacoal: cotação não divulgada

Vilhena: cotação não divulgada

Pimenta Bueno: R$ 350,00

– Cacau (arroba)

Preço médio: R$ 98,71

Porto Velho: R$ 105,00

Guajará-Mirim: cotação não divulgada

Ariquemes: cotação não divulgada

Jaru: R$ 90,00

Rolim de Moura: R$ 100,50

Machadinho D’Oeste: R$ 90,00

Ouro Preto do Oeste: R$ 100,50

Ji-Paraná: cotação não divulgada

Colorado Do Oeste: R$ 110,00

São Miguel do Guaporé: cotação não divulgada

Costa Marques: cotação não divulgada

Cacoal: R$ 95,00

Vilhena: cotação não divulgada

Pimenta Bueno: cotação não divulgada

– Pepino (quilo)

Preço médio: R$ 0,91

Porto Velho: R$ 1,00

Guajará-Mirim: R$ 1,00

Ariquemes: cotação não divulgada

Jaru: cotação não divulgada

Rolim de Moura: R$ 0,80

Machadinho D’Oeste: R$ 1,00

Ouro Preto do Oeste: cotação não divulgada

Ji-Paraná: cotação não divulgada

Colorado Do Oeste: R$ 1,00

São Miguel do Guaporé: cotação não divulgada

Costa Marques: R$ 0,50

Vilhena: R$ 1,00

Pimenta Bueno: R$ 1,00

Fonte: g1.globo.com