Embrapa inicia Dias de Campo de Soja em Rondônia no dia 8/2 em Castanheiras

Compartilhar





















Os Dias de Campo de Soja 2018 da Embrapa e Parceiros começam no dia 8/2 e vão até dia 21/2 em Rondônia. Os eventos serão realizados em quatro municípios, abrangendo as principais regiões produtoras do estado. A entrada é gratuita, com inscrição feita na hora do evento e é aberto ao público que tem interesse no assunto. Serão apresentadas informações sobre cultivares de soja, manejo da cultura, Sistema Plantio Direto e Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF).

Neste ano, uma das novidades é a parceria com o recém-criado Instituto Soja Livre, que estará presente nos eventos e apoiará na apresentação das opções de cultivares convencionais de soja para cultivo no estado. Assim como também na discussão sobre as possibilidades de negócios existentes neste nicho de mercado da soja convencional. O Instituto Soja Livre é formado pela parceria entre várias empresas que atuam na pesquisa, representação de produtores, produção de sementes, comercialização de insumos e recebimento de grãos, todos envolvidos na cadeia de produção de soja convencional.

O primeiro evento será em Castanheiras, a partir das 8h30, na Fazenda Maia, que fica na linha 168 Norte, km 17,5. Na sequência, o Dia de Campo de Soja segue para Porto Velho, no dia 16/2, às 8h30, no Campo Experimental da Embrapa Rondônia, na BR 364, km 5,5. No dia 20/2 a cidade de Cerejeiras recebe o evento, a partir das 7h, na AgroFarm, na BR 435, km 5, sentido Corumbiara. O último Dia de Campo de Soja será em Vilhena, dia 21/2, a partir das 8h30, no Campo Experimental da Embrapa Rondônia, localizado na BR-364, Km 6.

Com estes eventos realizados em diferentes áreas produtoras de Rondônia, será possível ao público conhecer o potencial produtivo e o desempenho das cultivares da Embrapa, assim como aspectos relacionados ao manejo da cultura nas diferentes regiões. Segundo pesquisadores da Embrapa, a soja tem sido boa alternativa para os pecuaristas no processo de recuperação de pastagens degradadas, sendo utilizada no sistema de Integração Lavoura-Pecuária (ILP).

Soja em Rondônia

Segundo dados do levantamento de janeiro de 2018 da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a área cultivada de soja no estado é de 304,9 mil hectares. A produção em 2017 foi de 930 mil toneladas e a previsão é de um aumento de 3,7% para a safra 2018. Ainda segundo a Conab, o pacote tecnológico adotado pelos produtores de Rondônia para na cultura da soja é de alta tecnologia.

Realização e parcerias

Os Dias de Campo de Soja 2018 são uma realização da Embrapa Rondônia e contam com a parceria do Instituto Soja Livre, Central Agrícola, Agrocat/Laboratório Farroupilha Lallemand, Yara Brasil Fertilizantes, Ihara, Adama, Nufarm, Fazenda Maia, AgroFarm Consultoria, New Holland/Tratoron, Ellus Distribuidora/Bardahl, Soesp, BS&A-Bolsa de Sementes e Agronegócios, SolCampo, Sementes Ypameri, Sementes Quati, Sementes Faita e Masutti Sementes.

SERVIÇO:

Programação:



8/2 – Castanheiras, 8h30

16/2 – Porto Velho, 8h30

20/2 – Cerejeiras, 7h

21/2 – Vilhena, 8h30

Assessoria de Comunicação – Embrapa Rondônia

Renata Silva