Embrapa Rondônia abre inscrições para curso em Sistema de Produção de Leite

Estão disponíveis 20 vagas e todos os módulos do curso serão realizados na sede da Embrapa Rondônia, localizada na BR 364, Km 5,5, em Porto Velho. O investimento é de R$ 300,00 (trezentos reais) a serem pagos após o aceite do pedido de inscrição.

Estarão abertas, de 18 a 29 de dezembro de 2017, as inscrições para o III Curso Modular em Sistema de Produção de Leite da Embrapa Rondônia. Para se inscrever é preciso ter formação em técnico agrícola/agropecuário, ou graduação na área de Zootecnia, Medicina Veterinária ou Agronomia e estar atuando na cadeia produtiva da bovinocultura de leite no estado Rondônia.

É importante informar que o preenchimento do formulário de pedido de inscrição e o envio de documentos necessários não garantem a participação na capacitação, são apenas pré-requisitos para seleção dos candidatos que devem aguardar a confirmação da participação no e-mail cadastrado no formulário de solicitação de inscrição, até o dia 26 de janeiro. Mais informações abaixo. Dúvidas podem ser tiradas nos telefones (69) 3219-5042 ou 3219-5051, das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30, ou também pelo e-mail rondonia.eventos@embrapa.br

A capacitação será oferecida em seis módulos, no total de 136 horas/aula, em que os técnicos participam de atividades continuadas ao longo do ano e terão conhecimento teórico e prático mais completo e aprofundado. Assim, estarão preparados para levar conhecimento atualizado, tecnologias e boas práticas aos produtores de leite de Rondônia, promovendo a melhoria do setor produtivo e, consequentemente, da renda e qualidade de vida das famílias no campo.

Nesta terceira edição do Curso Modular, a Embrapa Rondônia quer continuar fortalecendo a parceria com instituições ligadas ao setor produtivo e ampliar o alcance das tecnologias e conhecimentos disponíveis, somando esforços para levar inovações aos produtores e promover o desenvolvimento sustentável desta cadeia produtiva. Segundo a Embrapa, é uma forma de garantir a adoção de tecnologias, fazendo com que o conhecimento gerado na pesquisa chegue aos produtores e promova transformações positivas.

Vale ressaltar que os inscritos, para receberem o certificado, devem ter participação integral, cursando todos os módulos. Não será possível a substituição dos participantes ao longo da capacitação.