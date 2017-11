Embrapa Rondônia disponibiliza vídeos sobre o café em realidade virtual

Compartilhar





















O cafezinho que muitos brasileiros tomam todos os dias vai muito além do campo, envolve ciência, tecnologia e inovação. E, para mostrar como é o processo de produção deste café, a Embrapa Rondônia e parceiros criaram três vídeos em realidade virtual (VR). “É uma verdadeira viagem ao mundo do café! Recriamos o ambiente produtivo para levar o espectador a se sentir dentro de um cafezal, onde pode conhecer todo o processo de produção do café, passando também pela pesquisa e tecnologia. O público é levado a interagir com este ambiente, em 360 graus”, explica o pesquisador da Embrapa Rondônia, Enrique Alves. Os vídeos estão disponíveis para acesso no canal da Embrapa no Youtube (http://bit.ly/2yFsXvu), ou no site da Embrapa Rondônia (www.embrapa.br/rondonia) e, para uma melhor experiência neste mundo virtual do café, é recomendado o uso dos óculos de realidade virtual, proporcionando uma verdadeira imersão.

O objetivo da Embrapa com estes vídeos é promover a interação entre o espectador com a cultura do café por meio de novas bases tecnológicas. “Uma incursão nesse mundo maravilhoso que tem o mesmo limite da nossa imaginação”, complementa Alves. Trata-se de uma ferramenta de transferência de tecnologia e inovação com capacidade de atingir diferentes perfis. Enquanto o público leigo descobre o café sob uma nova ótica, o produtor se sente representado, ao mesmo tempo em que aprende sobre o uso de novas tecnologias no campo. Uma nova ferramenta que pode facilitar a popularização da ciência, no campo e na cidade.

O café foi o tema escolhido para estes vídeos por se tratar da bebida mais consumida no mundo, depois da água, e está entre as mais importantes commodities agrícolas. O Brasil tem importante papel nesse mercado, sendo o maior produtor, exportador e segundo maior consumidor. Nesse contexto, o estado de Rondônia tem destaque, pois é o quinto maior produtor de café e segundo quando da espécie Coffea canephora. O estado também se destaca como um dos principais produtores de Robustas Finos, tendo conquistado os prêmios de segundo, terceiro e quarto melhores cafés conilon de bebida fina do País, no Coffee of the Year Brasil 2017. Importante também destacar a função social dessa cultura agrícola para Rondônia, que é responsável por manter no campo cerca de 22 mil pequenos agricultores que têm no café a sua principal fonte de renda.

Os vídeos são uma realização da Embrapa Rondônia em parceria com a Superintendência de Desenvolvimento de Rondônia (Suder), por meio de recursos aprovados na resolução 13 de 2017, do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia (Conder). As imagens e edição são de Rodrigo Erse.

Acesse os vídeos de cada tema diretamente nos endereços abaixo

Vídeo 1 – Ciência e Tecnologia no café

Vídeo 2 – Produção de qualidade no campo

Vídeo 3 – Garantia de qualidade do café

Renata Silva (MTb 12361/MG)

Embrapa Rondônia