Emenda de Laerte Gomes viabiliza construção de 5 salas de aula para escola em Costa Marques

Compartilhar





















O deputado Estadual Laerte Gomes (PSDB), líder do governo na Assembleia Legislativa, participou da solenidade de assinatura de convênio para construção de cinco salas de aula para escola Ilton José Martins, localizado no distrito de São Domingos do Guaporé, no município de Costa Marques. Ladeado do prefeito Wagner Mirandão (PMN), da primeira dama do município Créfia Mirandão e da diretora escolar Agleci Etrege, Laerte anunciou a liberação de recursos, através de emenda individual de sua autoria, que beneficiando 150 alunos da referida escola.

O prefeito Wagner Mirandão, parabenizou Laerte Gomes por ser um deputado municipalista, sempre atento as necessidades dos municípios. “Não podemos deixar de agradecer ao deputado Laerte, que tem sido grande parceiro de nossa administração, destinando recursos para o município de Costa Marques, são diversas ações que Laerte tem realizado em prol dos nossos munícipes, vai de instalação de academias, medicamentos para o Hospital Municipal, fábrica de gelo para Colônia dos Pescadores, climatização do HM, entre outras, somos gratos pelo compromisso que ele tem tido com Costa Marques”, argumentou Mirandão.

Este slideshow necessita de JavaScript.

O parlamentar, reiterou o compromisso de estar disponível para pais e professores, em ouvir as demandas e apresentar propostas por meio de projetos de lei, indicativos e requerimentos que visem promover a melhoria da qualidade da educação de todo o Estado. “Tenho um compromisso com Costa Marques, e estou cumprindo, essa é nossa missão, não olho cor partidária, a construção das novas salas de aulas, certamente ofereceremos mais qualidade no atendimento aos nossos estudantes, as melhorias proporcionarão uma nova realidade no dia a dia dos alunos”, finalizou Laerte Gomes.

Assessoria de Comunicação – Laerte Gomes