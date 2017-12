Empenhado recurso para construção de novo terminal em aeroporto de Ji-Paraná

Compartilhar





















Está cada vez mais próximo o início das obras de construção do novo terminal no aeroporto José Coleto, em Ji-Paraná. Essa semana foram empenhados R$ 1,5 milhão, dos R$ 11 milhões liberados pelo governo federal para a obra.

O recurso foi viabilizado após ação da bancada federal, em especial do deputado federal Marcos Rogério (DEM-RO) e do senador Acir Gurgacz (PDT-RO), junto Secretaria de Aviação Civil.

Segundo Marcos Rogério, já houve a assinatura do termo de compromisso, e agora, a garantia de pagamento. “Já temos projeto aprovado e o recurso empenho. Agora, o Estado pode adiantar a licitação. Acredito na possibilidade de que tenhamos entre o final deste ano e o início do próximo ano a liberação do pagamento, com a possibilidade da ordem de serviço. No início de 2018, acredito que já teremos condições de dar início à obra”, garantiu o deputado.

A confirmação do pagamento ocorre após diversas tratativas do deputado federal Marcos Rogério junto à Secretaria de Aviação Civil, em Brasília, para melhorar a infraestrutura do aeroporto. “O terminal atual é insuficiente para atender a demanda de passageiros. Venho negociando há dois anos com a Secretaria de Aviação Civil a construção do novo terminal, além de outras melhorias para o aeroporto. Fico feliz que o projeto, agora, esteja caminhando para sair do papel”, disse.

Também foram empenhados outros R$ 3 milhões, para os aeroportos de Cacoal e Ariquemes. A ação também ocorre em resposta à atuação da bancada federal para melhorias nos aeroportos do interior.

Assessoria de Comunicação – Ludmila Lucas