Encontro pedagógico com dirigentes do Sesi e Senai

Compartilhar





















Desenvolvimento industrial depende da qualidade da educação, diz presidente da Fiero

Com a palestra ‘A Educação que dá Certo”, proferida pelo líder coach Gabriel Carneiro, criador, entre outras iniciativas, das Dinâmicas Norteadoras para Ação (DNA), começou, na manhã desta quarta-feira,24, no auditório do hotel Golden Plaza, em Porto Velho, o Segundo Encontro Pedagógico do Sesi (Serviço Social da Indústria) e do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), órgãos da Federação das Indústrias de Rondônia. Ao discursar na abertura do encontro, o presidente da Fiero, Marcelo Thomé, realçou que o baixo nível educacional da população como um dos principais fatores que estimulam ou travam a modernização e a competitividade dos setores econômicos.

“A indústria brasileira percebe que, para avançar nesse cenário, é necessário promover um decisivo salto na qualidade da educação escolar básica e a educação profissional”, pontuou o líder empresarial. Antes da abertura oficial, foram apresentados dois vídeos: um do educador Mozart Neves Ramos, do Instituo Ayrton Senna e conselheiro do programa Santa Catarina pela Educação; e um retrospecto do Movimento Rondônia pela Educação, lançado ano passado pela Fiero, com adesão de mais de 100 instituições e entidades do tecido social rondoniense.

Marcelo Thomé disse também que pesquisas apontam que 94% das empresas que enfrentam a falta de trabalhador qualificado têm dificuldade para encontrar operadores para a produção e mostram que esse problema prejudica o aumento da competitividade. “78% das empresas que enfrentam a falta de trabalhador qualificado têm a capacitação na própria empresa como uma das principais formas de lidar com o problema; 52% das empresas industriais afirmam que a má qualidade da educação básica é uma das principais dificuldades que enfrentam para qualificar os trabalhadores; 69% das empresas consultadas enfrentam dificuldades com a falta de trabalhador qualificado. O Brasil não é um país pobre, mas um país historicamente atrasado”, disse.

O encontro, de acordo com o superintendente regional do Sesi e diretor regional do Senai, Valério Duarte, tem o objetivo de estimular a formação continuada, o debate e o aprofundamento da nova metodologia de educação do Serviço Social da Indústria (Sesi) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Estas são as principais metas do II Encontro Pedagógico, que prossegue até amanhã, dia 25. Esta segunda etapa também vai abordar temas como alinhamento estratégico e educacional das ações para o ano letivo.

Ainda na parte da manhã, o evento contou a apresentação das diretrizes e desafios da Educação do Sistema Indústria, pelo palestrante Sérgio Gotti, gerente executivo de Educação do Sesi nacional.

No período da tarde o Encontro Pedagógico do Sesi e do Senai prosseguiu com as boas vindas do diretor regional do Senai e, em seguida, a apresentação da nova metodologia Sesi Educação, com novo material didático da Editora Somos. Na sequência foram realizadas oficinas de educação infantil e ensino fundamental I e oficina de ensino fundamental II e ensino médio.

Nesta quinta-feira, 25, o Segundo Encontro Pedagógico do Sesi e do Senai retoma suas atividades a partir das 7h30, com oficina metodológica Sesi Educação, sobre material didático da Somos. Essa oficina ocupará metade da manhã e, a partir das 10h até o meio dia haverá a mensuração de resultados das oficinas.

Na parte da tarde, haverá a participação do diretor técnico do Sebrae, Samuel Silva, que abordará o tema ‘educação empreendedora’. Das 15h às 17h a organização do encontro realiza sessão de diálogo aberto, envolvendo todos os participantes.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero