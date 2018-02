Equipe do Sesi Rondônia participa de torneio de robótica em Curitiba

Compartilhar





















A equipe ELEV3R Robotic Team, composta por cinco alunos da escola Sesi de Vilhena representarão Rondônia, no Torneio FLL Etapa Nacional em Curitiba, que acontece de 16 a 18 de março, no Campus da Indústria – FIEP, Centro de Exposições Horácio Coimbra. A primeira participação de alunos do Sesi Rondônia em competições desta natureza foi em dezembro de 2017, na etapa regional norte em Manaus. Na ocasião, a equipe do Sesi Rondônia sagrou-se campeã e garantiu a vaga para a etapa nacional disputando com equipes de nível internacional.

70 equipes de todo o Brasil participam do torneio, conta o professor Silvio Luiz Vichroski. “Esta é uma excelente oportunidade de aprender com equipes mais experientes, algumas equipes campeãs mundiais, geralmente as 12 primeiras equipes do Torneio Nacional garantem vaga para Torneio Internacional que começam em julho”, explica.

Ainda de acordo com o professor, durante os treinamentos os alunos aprenderam conceitos básicos de mecânica, eletrônica para desenvolver os projetos relacionados à robótica. Além de ter a possibilidade de aprender mais sobre outras matérias curriculares, normalmente consideradas mais complexas, como matemática e física.

Os alunos Ana Paula (1ª série do ensino médio), Victor Hugo (2ª série ensino médio), Pedro Lucas (9º ano), Lenner (9º ano), Lívia (9º ano) e Alice (7º ano), são os componentes da equipe ELEV3R Robotic Team (ELEV3R significa aprendiz em Dinamarquês).

Segundo a mentora da equipe, Lorinez Cezne, o método de fazer com que os alunos montem robôs e outros projetos que se movimentam dá a eles a sensação da importância e o empenho em fazer de maneira correta de funcionar, tendo dando como consequência o aprendizado de conceitos importantes que só são aplicados com sucesso se o aluno souber exatamente o que está fazendo.

Lorinez lembra que s crianças podem começar a aprender robótica a partir da primeira série do fundamental. “Através de projetos mais simples, eles conseguem ir assimilando o conteúdo que, no decorrer dos cursos de robótica, serão fundamentais para o aprendizado de conteúdos que são evoluídos a cada nova série de aulas de robótica que os alunos atingem.

Durante visita à escola ao Sesi-Senai de Vilhena, no começo deste mês, o presidente da Fiero, Marcelo Thomé, conversou com a equipe, os estimulou a continuar se dedicando aos estudos e disse considerar como fundamental aos alunos este contato direto com a robótica, que o Sesi proporciona ao longo do curso.

“Nossos alunos aprendem a trabalhar com engrenagens, com motores, sensores, aprendem eletrônica e finalmente a programar. E além de aprender coisas concretas, eles tendem a desenvolver trabalho em equipe, o raciocínio lógico, resolução de problemas e outros valores. Este aprendizado agrega valores e conhecimentos necessários e importantes ao desenvolvimento da nossa indústria”, ressaltou Thomé.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo