Escolas municipais são preparadas para receberem alunos; aulas iniciaram nesta segunda-feira

Compartilhar























As escolas da rede municipal de ensino de Jaru se prepararam para receber os alunos, para o ano letivo que se iniciou nesta segunda-feira (20). Muitas delas receberam pintura interna, manutenção nos aparelhos de ar condicionado e da rede elétrica. Todas passaram por mutirão de limpeza e organização.

De acordo com o prefeito, João Gonçalves Júnior, o objetivo é melhorar ainda mais o ambiente estudantil e a qualidade do ensino. “A escola é o local do saber e o espaço para aprender a viver em sociedade. Por isso, quanto mais acolhedor e estruturado estiver a escola, mais os resultados serão positivos”, frisou o prefeito.

Professores e servidores das instituições de ensino acolheram os estudantes nesse primeiro dia do ano letivo. Praticamente todas as escolas começaram hoje. A única exceção é a escola Zenir Carvalho, que só iniciou o berçário e o maternal – e aguarda a convocação dos pedagogos para atender os alunos da pré-escola.

“Quero agradecer o empenho da equipe da secretaria de educação e de todos os servidores das escolas, que não mediram esforços para deixá-las preparadas para o início das aulas”, reiterou o prefeito.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru