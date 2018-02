Escolinhas de Iniciação Esportiva irão atender mais de 800 jovens em 2018

Compartilhar





















As Escolinhas de Iniciação Esportiva, mantidas pela Prefeitura de Ji-Paraná, iniciaram nesta semana suas atividades.

Para este ano de 2018, a expectativa da Secretaria Municipal de Esporte e Turismo (Semetur) é que cerca de 800 jovens sejam atendidos nas 12 modalidades oferecidas. São oferecidos iniciação para pratica de futebol, futsal, handebol, voleibol, judô, karatê, capoeira, Judô, atletismo, dança, basquete e natação.

As atividades estão sendo realizadas em 16 polos de atendimento, distribuídos no primeiro e segundo distritos da cidade. No primeiro distrito as aulas acontecem na Escola Lauro Benno, Paróquia Dom Bosco, quadra do Jardim dos Migrantes, quadra do Jardim Presidencial, Gerivaldão, 2° Batalhão de Policia Militar, Projeto de Judô no Bairro Casa Preta. No segundo distrito, os polos de atendimento são Cedel BNH, Escola Beatriz no bairro Primavera, Projeto Sávio Domingos, Residencial Capelasso, Adão Lamota, Campos do Máster na T-26 e na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

O projeto, conforme informou a secretária de esporte e turismo, Seloi Totti, já atendeu mais de 1.200 crianças e adolescentes desde sua implantação, promovendo a prática esportiva, inclusão social e intercâmbios com a participação em competições locais e regionais. Este ano o número de crianças e jovens atendidos aumentou, uma vez que foram adicionados ao projeto as modalidades de Capoeira, Atletismo e Natação. Outra novidade divulgada pela Secretaria é que a Prefeitura irá realizar este ano uma competição denominada circuito das escolinhas, que deverá acontecer entre os meses de junho e julho.

Fonte: Ascom